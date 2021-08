Últimas xornadas do Feito a Man con folk, blues, jazz e improvisación

música. A 18ª edición do festival Feito a Man está chegando á súa fin. O peche será o próximo xoves, pero ata entón aínda quedan concertos programados. Así, para hoxe hai dúas propostas: por unha banda, ás 20.00 horas na Vía Sacra, Martins Aneiros Band ofrecerá un recital de blues, cuxas entradas están á venda na Casa das Crechas desde antonte. O grupo está formado pola cantante Paula Martins, quen fora voz da Big Botton Band, e Víctor Aneiros, guitarrista galego que suma oito discos; xunto ao batería Marcos Sánchez e o baixista Víctor Gacio. Por outra banda, ás 22.00 horas Zeltia e Irevire tocarán nos xardíns do pub Momo co seu particular estilo de tribal folk. Liderada por Laura Zeltia Acuña, a banda se caracteriza pola súa elasticidade e orixinalidade ao ser capaz de mesturar distintos estilos cun resultado espectacular.

Xa para pasadomañá mércores, Xan Campos Trío (piano, contrabaixo e batería) ofrecerá un recital ás 20.00 horas en San Paio de Antealtares, con venda de convites na Borriquita de Belém. Ás 22.00 horas, Filo levará ao pub A Reixa a súa improvisación libre experimental para deleite do público asistente. O colofón estará a cargo de Biribirlocke (21.00 horas) e Coolflanders (22.00 horas). I. Salgado