Ultimo día para pagar o imposto de circulación

Santiago. Mañá será o último no que se poderá realizar o pagamento voluntario do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) do período impositivo 2020. Cómpre lembrar que o prazo para o abono deste imposto fora ampliado a raíz da crise da covid-19. O pagamento poderá efectuarse nas contas de recadación das entidades colaboradoras que se indican a continuación, presentando o correspondente recibo, e dentro do horario habitual de atención ó público: Abanca, Banco Pastor, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell Gallego e Banco Santander. Tamén poderá realizarse a través dos caixeiros das entidades colaboradoras que dispoñan deste servicio. ECG