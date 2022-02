Último día para votar a favor do Carballo de Conxo como árbore europea

Hoxe é o último día para votar pola candidatura do Carballo de Conxo como Árbore de Europa. Para facelo só é necesario entrar na páxina web www.treeoftheyear.org e seguir os pasos que se indican. Nos últimos días unha decena de centros educativos da cidade e da contorna coñeceron, directamente, a historia da Mellor Árbore de España 2022 e candidata a Mellor Árbore Europea do Ano.

Máis de 500 estudantes de Primaria, ESO e Bacharelato de Santiago e comarca realizaron, durante este mes de febreiro e organizadas polo Concello, visitas guiadas ao carballo e bosque do Banquete de Conxo, que se bate nestes días por facerse co título de Árbore Europea de 2022 no certame Tree of the Year.

Os estudantes coñeceron a historia dese carballo único e do bosque que o rodea. A xente máis nova aprendeu a recoñecer as distintas especies de árbores deste espazo natural, e tamén descubriu que este bosque era un dos lugares favoritos de Rosalía de Castro, poeta da que cantaron algúns dos seus poemas, como a célebre Alborada.

Durante as visitas, o alumnado escoitou falar de democracia, de liberdade, de igualdade e de fraternidade, eses ideais revolucionarios que foron entoados no Banquete de 1856 polos poetas Aurelio Aguirre ou Eduardo Pondal.

Entre os centros educativos participantes estiveron os colexios de Fontiñas, Vite, Os Remedios, os institutos Rosalía de Castro ou Antón Fraguas. As visitas foron guiadas polo escritor Henrique Alvarellos.

O Concello puxo en marcha unha serie de iniciativas co obxectivo de pór en valor e incrementar os espazos naturais da cidade. Deste xeito xurdiu a campaña #1Voto1Árbore.