Últimos arranxos para a apertura dos albergues públicos

A Rede Pública de Albergues do Camiño de Santiago ultima os seus preparativos para iniciar a reapertura gradual a partir do 1 de xullo, data na que tamén abrirán a Catedral de Santiago e o Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, onde se expide a Compostela que acredita ter culminado a peregrinación. A Xunta de Galicia, a través do programa Camiño Seguro, e os concellos coordinan un proceso consensuado que se iniciará cos albergues máis necesarios, é dicir, aqueles que supoñen máis do 50 % do total de prazas de aloxamento en albergues en cada municipio.

Un mínimo de 28 albergues da rede pública prestarán servizo desde a primeira xornada (18 de xestión autonómica, oito de xestión municipal e dous a cargo de asociacións) e irán sumándose novas aperturas progresivamente en función da demanda e a oferta, para o que o Goberno galego, os concellos polos que discorre o Camiño e o propio sector estarán en contacto. Se se detecta unha necesidade, activaranse inmediatamente para prestar servizo, posto que todos estarán listos e en disposición de facelo desde o propio 1 de xullo. En calquera caso, a previsión é que o 1 de setembro todos os albergues estean xa operativos.

O obxectivo conxunto é garantir a atención aos peregrinos en cada itinerario e, ao mesmo tempo, propiciar a reapertura dos establecementos privados, pechados durante este tempo e que recuperen así a actividade económica e os empregos nas súas comarcas. Con esta mesma finalidade, os albergues públicos manterán unha capacidade máxima do 50 %, mentres que no resto de albergues permitirase incrementar ata o 75 %.

Un equipo técnico da Consellería de Cultura e Turismo está liderando este proceso, que se intensificou nos últimos días e que se prevé rematar a principios da próxima semana. Neste sentido, mantivéronse xuntanzas cos 17 concellos que xestionan albergues integrados na rede autonómica.

Todos eles contan co soporte para establecer medidas de prevención sanitarias. En concreto, a Xunta estase a encargar de inutilizar as prazas que non serán ocupadas, así como de prover de cartelería, sinalización, mamparas, máscaras para os traballadores, xeles e solucións desinfectantes, dispensadores, papeleiras de pedal, luvas ou bolsas, entre outros.

Con esta mesma finalidade, os albergues privados –cos que o Executivo autonómico ten aberta unha vía de diálogo– dispoñen dunha liña de axudas para o sector turístico, dotada con 5,9M€, que financia a adquisición de material de protección e facilita a adaptación dos negocios aos requirimentos de seguridade hixiénico-sanitaria contra a covid-19.

Tamén nas últimas semanas impartíronse diversos cursos de formación online en materia hixiénico-sanitaria para albergueiros, nos que participaron máis de 300 profesionais, o que amosa o seu compromiso por ofrecer un servizo de calidade en espazos de seguridade. Igualmente, dispoñen dun servizo gratuíto de asesoramento.

No marco do programa Camiño Seguro, a Xunta vén traballando co Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que elaborou un manual con indicacións e recomendacións, así como protocolos de prevención.