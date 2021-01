Últimos días para inscribirse en los cursos especiales de náutica del primer trimestre

Santiago. El periodo de inscripción en los cursos semipresenciales de PNB (Patrón para la Navegación Básica) y de PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo) de este primer trimestre del año ya está abierto y el plazo finaliza el 1 de febrero. Servirán para preparar los exámenes extraordinarios que tendrán lugar antes de Semana Santa, en fechas todavía por concretar por parte de la Consellería do Mar. Los cursos están organizados por la Escuela Náutica Portomeloxo y por el Multiusos Fontes do Sar y se han adaptado a un formato especial para minimizar los riesgos de los alumnos, sustituyendo algunas de las clases presenciales previstas por sesiones de videoconferencias interactivas. También es posible realizar los cursos en la modalidad solo online y participar igualmente en los exámenes extraordinarios que se celebrarán en la Escuela Náutico Pesquera de Ribeira.

Para inscribirse en los cursos basta con rellenar el formulario correspondiente de la web www.nauticapopular.com y enviarlo junto con el resguardo del pago del curso teórico, aunque también es posible realizar el pago en efectivo el día de la presentación y entrega de materiales que tendrá lugar el 6 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el Multiusos. Los precios de los cursos semipresenciales son: PNB: 210 euros (180 € los abonados al Muliusos Fontes do Sar/Piscinas de Sta. Isabel); PER: 310 euros (280 € los abonados). En cuanto a la modalidad solo online, el de PNB cuesta 170 euros y el de PER, 250 €. En todos el IVA y los materiales están incluidos. Las inscripciones se admiten hasta el 1 de febrero.

Las clases por videoconferencia que complementan a los cursos online en la modalidad semipresencial serán los sábados 20 de febrero y el 6 de marzo, entre las 10 y las 14 horas, los de PER; y de 10 a 11 h, los mismos días, los de PNB. redac.