Últimos tíckets de O Son do Camiño para Melendi

Santiago. La organización del ciclo O Son do Camiño-Perseidas anuncia que todavían quedan a la venta las últimas entradas para los conciertos de Andrés Suárez, Xoel López y Sabela, el día 16 de julio; Estopa, el 29 de julio, y Melendi, el 8 de agosto. Todos los recitales serán en el Monte do Gozo y las entradas se pueden adquirir en la web oficial de O Son do Camiño. Todavía hay localidades también para Rozalén y Guadi Galego, el 14 de julio; Ara Malikian, el 22 de julio; Beret y David Rees, el 24 de julio; Raphael, el uno de agosto, y Loquillo, el 7 de agosto. Ya no hay tíckets para Camilo y Pablo Lesuit, Vetusta Morla y Furious Monkey House e Izal y Maren. redacción