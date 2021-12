Últimos turistas rezagados durante un macropuente de llenazo en la capital gallega

Santiago. A pesar del frío y la lluvia, algunos turistas aprovecharon la jornada de ayer para visitar la plaza del Obradoiro y la Catedral, exprimiendo al máximo el puente de la Constitución. Ataviados con paraguas y ropa de abrigo, no dejaron de hacerse los cotizados selfies con la fachada de la Catedral de fondo, que ningún visitante deja de hacerse cuando viene a la capital gallega.

Además, a diferencia de los días anteriores no hubo problemas ni esperas para acceder al interior de la basílica compostelana y disfrutar de su belleza, que se potenció gracias a su restauración. Tampoco hubo colas para cumplir con el ritual de cruzar por la Puerta Santa y así poder ganar el Jubileo en este Año Santo. Fueron pocos los que no hicieron caso de las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico que pidió a los ciudadanos que adelantasen su regreso a casa, para no encontrarse con la temida nieve en las carreteras y evitar quedarse atrapados en el asfalto.

Compostela contó durante este puente con una gran afluencia de turistas, ya que el Xacobeo continúa siendo un gran aliciente para acudir a la capital gallega. Además, el espectacular alumbrado navideño, que cuenta con 21 kilómetros de guirnaldas de leds, que decoran, principalmente, el casco histórico, también anima a los turistas a acercarse a Santiago. La estampa que luce estos días la ciudad del Apóstol es de cuento y los turistas nos quieren perder la oportunidad de fotografiar lugares tan especiales como la plaza del Obradoiro, adornada con luces de Navidad.

De hecho, en este punto se encuentra uno de los elementos más buscados por los santiagueses y los visitantes, el enorme árbol de luces de 22 metros de altura, cuyas fotos ya están inundando las redes sociales. Las favoritas de los ciudadanos son las que se realizan desde el interior de la estructura. También está llamando mucho la atención el portal de Belén de figuras hechas con leds que preside el Obradoiro.

Asimismo, plazas como la de Platerías, que lucen un espectacular techo de luces, llaman y mucho la atención de los turistas que no pueden evitar fotografiarla con la Catedral de fondo y con su característica fuente de los caballos.

Otro de los puntos más visitados por los visitantes es la Alameda, que también cuenta con una iluminación especial que hace resaltar todavía más la gran belleza del parque compostelano. s. cuiña