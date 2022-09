Un aluvión de gatitos abandonados pone en alerta el Refuxio de Bando

El Refuxio de Bando de Santiago lleva décadas operando el cuidado animal en una decena de concellos. Se trata, además, de uno de los pocos capaces de atender a felinos, una tarea que se torna hercúlea a raíz de su abanico de necesidades, muy distinto al de sus otros residentes, y que ha causado una metamorfosis en las instalaciones que sigue en marcha a día de hoy.

Desde hace cuatro años, Olalla García es la persona al frente de la dirección de las instalaciones del Refuxio. Gran amante del mundo animal, ya era voluntaria en el Refuxio antes de convertirse en su directora. Paralelamente, en esos años también acumulaba experiencia colaborando con otras entidades de protección de la fauna desde 2011 -una de ellas, SOS Animalia- en calidad de madrina y socia, roles que también habilita el Refuxio a día de hoy para todas las personas que quieran participar.

Como se relataba hace unos días en las páginas de EL CORREO GALLEGO, el Refuxio destaca a día de hoy porque es uno de los pocos en Galicia que cuenta con instalaciones especializadas para felinos, algo de lo que se benefician los diez concellos que recaen bajo su ámbito: Brión, Boqueixón, Dodro, Padrón, Touro, Trazo, Val do Dubra, Teo, Vedra y Santiago. No es para menos: tal y como explica Olalla, la población gatuna resulta bastante más difícil de controlar que la canina: “Prodúcense repuntes moi acusados ao longo do ano debido aos períodos de celo” de estos animales; un hecho que, apunta la directora del Refuxio, provoca que en la mayoría de ocasiones se rescaten camadas enteras cuando en el caso de los perros entrarían uno o dos ejemplares. Inevitablemente, esto provoca que se requiera de un espacio preparado para dar cobijo a un mayor número de animales que, además, tienen necesidades bien distintas a las de las diversas razas caninas.

ADECUACIÓN. En este sentido, cuenta Olalla, para orquestar estos espacios deben tenerse en cuenta varios elementos que requiere el cuidado de estos animales: deben estar bien sellados y evitar cualquier abertura por la que pueda colarse un gato (primera diferencia con respecto a los canes), disponer de areneras y, también, de elementos de “acondicionamento do entorno”, indica la directora, tales como rascadores, circuitos u otros elementos que les permitan mantenerse activos y controlar sus niveles de estrés. Cuenta que “son animais moito máis delicados”, en definitiva, y que requieren de una atención más especializada e individual que su contraparte perruna.

Por este motivo, el Refuxio ya lleva acometidas un número de reformas y mejoras de sus instalaciones que han repercutido positivamente en la vida que llevan los gatos dentro de sus muros. Por ejemplo, enumera Olalla, “antes non había fiestras” en sus habitáculos, que ahora sí cuentan con ellas; “arreglouse o estado de varias paredes e reformouse a súa chapa para que fose un mellor aislante térmico”; además, “a metade de recintos -de felinos- contan con acceso ao exterior” de manera controlada, con lo que sus residentes pueden gozar de ratos al aire libre cuando lo precisan. Es algo de lo que ya disponen todos los espacios para cánidos y que, apunta la directora del Refuxio, es también el objetivo a alcanzar para los que utilizan los gatos.

FALTA DE OPCIONES. Sin embargo, sigue presente la realidad de que muchos otros concellos, algunos limítrofes con los monitorizados por el Refuxio, no disponen de medios ni infraestructuras dedicadas a la población felina. “A xente está máis concienciada no seu rescate” que hace años, comenta su directora, por lo que desde hace tiempo creció la cifra de ejemplares que entran bajo su custodia. Destaca Olalla que “esta semana foi especialmente dura, xa que chegounos unha chea de gatos, sobre todo pequeniños. Nos últimos cinco días chegaron 16 gatos, deles, 14 menores de tres meses. Insistimos na esterilización para evitar situacións coma esta e que o abandono é delito. A xente non debe ver os refuxios como puntos limpos, non hai fogares (e moito menos responsables) para todos os gatiños que nacen. Os máis afortunados terán a sorte de marchar adoptados ou a casas de acollidas, algúns quedarán polo camiño, outros medrarán no refuxio e tardarán meses ou anos en marchar adoptados, e outros medrarán e acabarán falecendo no refuxio. Precisamos adopcións responsables e tamén casas de acollida”, manifiesta la directora.

Pero, a raíz de esta falta de opciones en otros lugares, “cónstanos que, ás veces, chégannos gatos que proveñen doutros concellos” en los que las únicas alternativas, de haberlas, pueden ser pequeñas organizaciones pro fauna o las citadas casas de acogida que, con frecuencia, acaban rebasadas con rapidez. Un hecho muy relacionado, de nuevo, con los apurados ritmos de cría de estos animales y cuyos efectos también padece el Refuxio, que actualmente se encuentra “moi ata arriba” en ocupación felina, manifiesta Olalla. Sin embargo, desde él continúan trabajando para reforzar sus espacios y mantenerse fieles a la meta de ayudar a tantos animales como sea posible.