Un aplauso espontáneo y dos cachorros muy deportistas

Quienes alrededor de las 13.30 horas de ayer se encontraban por las inmediaciones del Obradoiro, les habrá sorprendido escuchar el sonoro aplauso que se dedicaron todos los peregrinos que descansaban en la plaza de forma completamente espontánea. Un pequeño grupo de no más de cinco personas hizo sonar las primeras palmas, un ruido que se contagió rápidamente hasta que, en pocos segundos, todos los presentes comenzaron a aplaudirse en señal de respeto y mérito por haber finalizado la Ruta con éxito.

No es para menos, al final de la mañana coincidieron frente a la Catedral varios grupos con experiencias cuanto menos peculiares. Destaca un grupo de ocho peregrinos, como ellos mismos dijeron, “cada uno de su padre y de su madre”, que empezaron a caminar en Saint Jean Pied de Port hace aproximadamente tres semanas. Tras varios días coincidiendo en las mismas etapas, decidieron continuar juntos. Al grupo de caminantes nacionales se unió al poco tiempo una ciudadana francesa que venía caminando desde su localidad natal, a 1.200 kilómetros de la capital gallega.

De la experiencia destacan el sentimiento de superación que les permitió seguir adelante en los momentos más duros y el compañerismo que reina en el Camino. “¡Cuéntale lo de las chanclas!”, grita uno de los integrantes de la pandilla dirigiéndose a Pau, un peregrino procedente de Reus, Tarragona. Pau se envalentona: “Es una historia surrealista. Perdí las chanclas en un albergue y no pude quitarme las botas de andar en un par de días. Movilicé a todos los hosteleros de la zona y a varios grupos de peregrinos que conocíamos para recuperar mis chanclas, porque tenía los pies destrozados. A los cinco días por fin me trajeron una bolsa y cuando fui a abrirla eran unas zapatillas de mujer del número 38. Se me callé el mundo al suelo”, relata en tono de anécdota.

Pero estos no son los únicos peregrinos con historia que ayer rondaban el centro compostelano. A escasos metros de la Oficina del Peregrino, Aida y Aitor, una pareja de Madrid recién llegada a Santiago, tomaban un refrigerio en una de las terrazas de la zona. Muy pegados a ellos, refugiándose de la llovizna que caía en ese momento, se escondían Tyson y Jass, dos perritos que los acompañaron en su aventura desde la Fortaleza do Miño. “Jass solo tiene cuatro meses y le costó un poco más, pero Tyson cada día se marcaba 18 kilómetros sin ningún problema”, aseguran orgullosos sus dueños. Ahora, los cuatro se dirigen a Bueu, donde pasarán unos días de turismo y donde aprovecharán para hacer una excursión a las islas Cíes.

DE PEREGRINOS A TURISTAS. Lo cierto es que es habitual que los caminantes aprovechen su viaje para visitar varias ciudades de la geografía gallega. Muchos utilizan Compostela como centro de operaciones en el que pernoctar y escapan con la luz del día a otras zonas costeras, atraídos por los atractivos del turismo de sol y playa. Este es el caso también de una familia de Ciudad Real que optó por recorrer el Camino de Santiago por tratarse de una alternativa vacacional más segura. “Llevamos a una médica en el equipo, así que fuimos muy precavidos y cumplimos todas las medidas de seguridad”, cuenta el patriarca de la familia.

Caminaron durante 8 días en un viaje que, según aseguran, “sirvió para unir más a la familia”. El benjamín del grupo, de apenas 10 años, se mostró tímido y cansado a su llegada al Obradoiro, aunque tanto sus progenitores como su hermana dieron fe del impresionante desempeño del pequeño. “Fue duro, pero una experiencia muy bonita. Nos encantó el paisaje, seguro que repetiremos, aunque dentro de unos años cuando el pequeño crezca y a nosotros se nos pasen las agujetas”, cuentan.

VACACIONES. Hoy, los cuatro viajaban a Ribadeo, donde iniciarán sus vacaciones por Galicia, aunque su intención es pasar varias semanas en la comunidad autónoma, visitando cada rincón de las cuatro provincias y brindándose todas las delicias de la gastronomía local, como premio por el esfuerzo realizado a lo largo del Camino.