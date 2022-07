Un Apóstolo sin grandes nombres, variado y con actividades gratuitas

Hablar de las Festas do Apóstolo es hacerlo de las jornadas grandes no sólo de Santiago, sino también de Galicia. Miles de personas visitarán la ciudad a final de mes, más aún teniendo en cuenta la celebración del Año Santo 2022 y la recuperación de la programación tradicional tras dos años afectada por la pandemia. A quince días de su arranque, la ciudad ya respira ganas de una fiesta de la que ayer se conoció en la programación.

Será un Apóstolo sin grandes nombres, pero con un cartel de diez días (del 21 al 31 de julio) muy variado, con actividades para todos los públicos y en el que todas las actividades serán gratuitas. Habrá conciertos, destacando los de Calexico y Heredeiros da Crus, cine al aire libre, circo, cabezudos o comparsas, todo ello por diferentes lugares de Compostela.

“Dende o 21, Santiago acollerá unhas Festas do Apóstolo que recuperan por fin unha programación completa e de gran variedade, tras os dous anos de restricións por mor da pandemia”, señaló el concejal Gonzalo Muíños.

Todo comenzará con el pregón, a las 22.00 horas desde el balcón del Pazo de Raxoi, del actor compostelano Tamar Novas, de quien se destacó su “carreira ampla e intensa na que veu combinando traballos no cinema, televisión e tamén no teatro, que o levaron a convertirse nun dos actores de referencia do panorama nacional”, además de destacar por ser “un “picheleiro de nacemento e de corazón”.

El intérprete local dará inicio a diez jornadas de celebración, con espectáculos de todo tipo y para todos los gustos. En el apartado musical, los compostelanos podrán disfrutar con New York Ska-Jazz Ensemble, Rocío Márquez e Bronquio, Caléxico, Heredeiros da Crus, Jenny and the Mexicats, Garufa Big Band o La Chiva Cantiva, entre otros, repartidos entre el Obradoiro, Mazarelos (novedad este año) y A Quintana. A estos hay que sumar también las propuestas, ya anunciadas, del parque de Galeras, con Rufus T. Firefly, Yoly Saa, Grande Amore, Bala o Luis Fercán; así como las orquestas de la Alameda y el Castiñeiriño.

Por otra parte, la tradición popular y el folclore gallego jugarán un papel muy importante dentro de la festividad. Habrán los clásicos cabezudos, que hacen las delicias de los más pequeños; el Torneo da Chave, que cumplirá su cuadragésimo cuarta edición; la jornada del Traxe Galego, el sábado 30; o el TRAD Fest, el 31 en el parque de Bonaval.

Además, la programación también recoge otras iniciativas como el XLVI Concurso de Pesca Deportiva con motivo de la Festa do ESCALO, el Dron Festival GP Series 2022, la XXXIII concentración de coches antiguos o el concurso de traje de época. Asimismo, entre el martes 26 y el domingo 31, el parque Eugenio Granell, acogerá una sesión doble diaria de películas para presenciar al aire libre.