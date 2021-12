Un conocido industrial asesinado tras un complicado divorcio

El conocido industrial compostelano Luis Mecías Naveiro encontró la muerte en su domicilio de la calle Santiago de Chile el 20 de septiembre de 1991. Una sombra del pasado fue quien le arrebató la vida, ya se sabe que, en ocasiones, pasar página es complicado, especialmente si quedan aspectos pendientes de capítulos anteriores. En este caso, una mujer habría dejado de lado la racionalidad y la realidad para adentrarse en una oscuridad cargada de alevosía.

Luis Mecías llevaba divorciado siete años. Tan sólo cuatro años antes había firmado los papeles del proceso junto a su ex mujer. Sin embargo, los asuntos pendientes y algunos aspectos en común fueron los principales detonantes para que se produjese su muerte, tan sólo unos meses antes de lo que él y un secreto bien guardado habían previsto.

Era media mañana, sobre las 12.00 horas, cuando Luis Mecías salió de su domicilio sangrando abundantemente. Un reguero de sangre fue marcando su recorrido desde la sala de estar hasta la puerta principal de su domicilio, y de ahí creaba un camino torpe hacia el ascensor.

De la gravedad de las heridas quedó constancia en la acera del portal y en el ascensor del inmueble, ambos completamente encharcados en plasma de la víctima.

La sangre delató a la asesina. El industrial caminó unos metros desde el portal de su domicilio hasta la entrada de un establecimiento de alimentación muy cercano a la vivienda. Las heridas que tenía dificultaban sus movimientos, pero a pesar de la gravedad de la agresión consiguió pedir ayuda al propietario y a otro vecino y le trasladaron urgentemente al hospital.

Pero antes de eso, una mujer había abandonado el inmueble. Escasos minutos antes, testigos presenciales reconocieron a la primera esposa de la víctima con la que habría roto su relación hacía siete años. Ella era Isolina Pumar, según pudieron confirmar los vecinos al cotejar una fotografía de la mujer -cedida por la familia- con el rostro que habían visto salir de aquel domicilio en el número 33 de Santiago de Chile.

Pumar era algo más joven que la víctima. Salió del portal con la ropa llena de sangre. Resultaban muy evidentes las manchas, tanto que muchas de las personas que paseaban por la zona se habían fijado en ese detalle.

Las heridas que presentaba eran de extrema gravedad, no había habido miramientos en el ataque. El hombre tenía perforaciones por arma blanca en el tórax y en el vientre. A pesar de la rapidez del traslado, Luis Mecías falleció a las 15.30 horas de esa misma tarde como consecuencia de unas incisiones que le afectaron tanto al esternón como al hígado. A pesar de que el viaje no había sido largo, nada se pudo hacer por su vida.

El propietario de la Frutería Víctor, que condujo el coche hasta el Hospital Xeral, aseguró a EL CORREO GALLEGO que la víctima no pronunció palabra desde que se montó en el vehículo por lo que desconocían todas las circunstancias del suceso.

El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santiago decretó el secreto de sumario, por lo que no se facilitó, en un principio, información alguna sobre el número de puñaladas asestadas por la asesina. En ese momento, lo que sí se conocía era que la mujer habría realizado las suficientes incisiones como para acabar con la vida de su ex marido.

La huida de la asesina. Al mismo tiempo que el hombre no conseguía salir con vida de la agresión, sobre su ex mujer, Isolina Pumar, caían las principales sospechas de la Policía. Ella había conseguido huir burlando el estrecho cerco al que fue sometida desde el momento en el que pudo ser identificada.

La investigación se acercaba cada vez más al tipo de medio de transporte que había utilizado para huir de la escena del crimen. La mujer fue identificada tanto por los viandantes de la calle de Santiago de Chile, como por el taxista que la recogió a escasos metros del lugar.

Isolina Pumar tomó un taxi poco después del suceso desde las inmediaciones del domicilio de la víctima, hasta la urbanización de Os Tilos, donde la mujer residía desde la separación. A partir de ese momento, tras llegar al Concello de Teo, la ex mujer de Mecías se cambió de ropa y cogió un segundo vehículo. Esta vez, la ruta sería más larga. La mujer se dirigió a Vigo, donde tenía acceso a un piso propiedad de un familiar.

La Policía seguía de cerca los pasos de Isolina. Los agentes de la Brigada Judicial de Santiago conocían su posible huida y todos los movimientos que hacía eran seguidos de cerca. Así, una vez confirmada la trayectoria de la mujer, la Policía compostelana se comunicó con las estaciones de tren, de autobús, además de aeropuertos y guardias fronterizas, para tratar de atajar cualquier posible huida de la sospechosa al extranjero y así, perderle la pista.

Errores que delatan. Durante la agresión hubo un forcejeo. No todo sale como uno quiere y bajo la tensión de una agresión resulta más complicado si cabe. En uno de los intentos por apuñalar a su ex marido, se hizo un corte en el brazo izquierdo que tuvo que tapar durante todo el trayecto.

Al llegar a Vigo, a un piso en la céntrica calle Pizarro, se acercó a un centro hospitalario para intentar atajar la herida que se había hecho previamente. Una vez allí, dio un nombre falso y consiguió la atención sanitaria necesaria para intervenir el corte que no era nada grave.

LA VERDAD. Según fuentes familiares, las tensiones permanecían en la pareja desde la separación, no se solían ver pero cuando esto se producía, las discusiones eran constantes.

¿Cuál fue el móvil del crimen? Isolina estaba preocupada por el aspecto económico ya que, según ella, su ex marido no estaba cumpliendo. Por ese motivo, ese día, la mujer se desplazó al domicilio de Luis Mecías para hablar sobre el problema que parecía existir con la pensión de ella y de sus hijos. La conversación se calentó y comenzaron, una vez más y sin abandonar las viejas costumbres, a lanzarse reproches y amenazas hasta que todo se volvió insostenible.

A este respecto, con el ambiente tenso y las palabras cortantes, Isolina esgrimió un cuchillo y, tras un forcejeo, se lo clavó en dos ocasiones en el tórax, motivo principal que le causó la muerte y convirtiendo el escenario en una verdadera sangría.

Eran tantas las evidencias que fue cuestión de tiempo que fuera localizada. Fueron muchos los errores que cometió Isolina además del propio asesinato. Fue dejando pistas materiales y testigos diseminados a lo largo de todo el camino que realizó aquel día y que la condujo, irremediablemente a la cárcel.

La detenida aseguró que no recordaba el lugar en donde había arrojado el arma tras haber atacado a su ex marido. Además, durante el interrogatorio policial la mujer acusó al fallecido de haberla agredido en un primer momento, por lo que el asesinato se habría producido en defensa propia. Todo señalaba que esto no había sido posible, pero mantuvo su declaración hasta el final. Ella aseguró que el cuchillo que sirvió como arma para acabar con la vida de Mecías había sido empuñado por él primero, por lo que ella, ante el miedo a ser apuñalada, se lo arrebató y se defendió sin la intención de causarle la muerte.

Tras su detención y posterior declaración pasó a disposición judicial y fue enviada a la cárcel a la espera de la celebración del juicio.

Acusada de asesinato, la Audiencia Provincial la condenó a 20 años de prisión por el asesinato de su marido. También fue condenada a indemnizar con quince millones de pesetas a sus tres hijos.