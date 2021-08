Un cortocircuito pudo causar el incendio de Santiago de Guayaquil

Un cortocircuito. Esa podría ser la posible causa del espectacular incendio que afectó ayer al ático del nº 12 de la calle Santiago de Guayaquil y que obligó a evacuar el edificio, mientras los bomberos sofocaban el fuego. Así lo explicó a este rotativo el concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, quien indicó “que en la azotea había unas luces led y un jacuzzi que podrían haber causado un cortocircuito, aunque no lo podemos asegurar”.

Además, en el lugar también había numerosos elementos de madera, de ahí la espectacularidad del incendio, que causó una gran alarma entre los vecinos del Ensanche compostelano.

El edil también confirmó que la vivienda afectada estaba vacía en el momento del suceso y fuentes de los bomberos de Santiago añadieron “que en la escena no apareció ningún elemento, como una colilla, que pudiera haber causado el fuego”.

Las llamas solo afectaron a la terraza y el interior del inmueble no sufrió daños. Los trabajos de extinción de los bomberos se prolongaron durante treinta minutos.

Según explicaron las mismas fuentes, “no tiene porque ser peligrosa la instalación de luces led, junto a un jacuzzi en un ático”, aunque precisaron que “cualquier aparato eléctrico puede sufrir un cortocircuito”.

Así, indicaron que los más peligrososo son las estufas, y sobre todo, los calefactores que expulsan aire caliente”. También reconocieron que en los últimos tiempos han tenido que sofocar varios fuegos provocados por deshumidificadores.

Por otro lado, recordaron lo importante que es no dejar cargando aparatos, como móviles u ordenadores en sofás o camas, puesto que pueden provocar incendios. Es mejor cargarlos sobre encimeras de piedra o superficies que no ardan tan fácilmente. Insisten en que los móviles y tablets se carguen siempre de día y no mientras se duerme.

En ocasiones en los aparatos eléctricos hay pequeños cortocircuitos que no son suficientes para que salte el automático, que pueden derretir los cables y finalmente provocar un incendio.

