Un emprendedor compostelano logra un millón de euros

Ayudar a las empresas a controlar los gastos de sus empleados y a ahorrar recursos era el objetivo de los dos emprendedores que están detrás de Fuell. El compostelano Daniel Seijo, junto a su socio caanario Eduardo Ortiz de Lanzagorta, crearon una solución para evitar el largo y tedioso proceso que supone llevar a cabo los reportes de gastos corporativos. Se trata de una tarjeta física o virtual, que los empleados usan para pagar. En ese instante, la app le notifica que debe subir una fotografía del ticket o factura, por lo que no es la empresa la que debe estar pendiente de que se haga. Por otro lado, la plataforma sincroniza, en dos clicks, los gastos con el software contable de la compañía. Al mismo tiempo, la empresa puede controlar a través de la plataforma, en tiempo real, el gasto de los empleados, hacer un seguimiento del mismo y asignar controles de uso de la tarjeta por trabajador. En el caso de que alguno necesite más fondos, la empresa se los puede enviar de forma instantánea.

Fuell, además, ofrece la posibilidad de convertir los tickets en facturas de forma automática para que la empresa recupere el IVA en más de 100.000 parkings, taxis y restaurantes (como Starbucks, Tagliatella, Manolo Bakes, etc). Esto ahorra tiempo a los trabajadores, que no tienen que esperar, por ejemplo, al terminar de comer en un restaurante a que se les emita la factura. Otra ventaja que ofrece es que, gracias a la homologación por parte de la Agencia Tributaria, no es necesario guardar los tickets en papel por si hay alguna inspección, ya que bastaría con la versión digital de la plataforma.

El compostelano Daniel Seijo tiene ya experiencia en el mundo empresarial, ya que es fundador de Diariomotor y ¿Qué coche me compro?, y junto a su socio en Fuell están también detrás de Civeta Investment, que ha invertido en empresas como Genial.ly, Reclamador, Dogbuddy, Chicfy o Goin. Ambos afirman que, con su solución, las empresas gastan menos dinero y tiempo, se despiden de las hojas de gastos, y de perseguir tickets y facturas. El millón de euros para su idea lo consiguieron gracias a K Fund, uno de los fondos centrados en startups en fase seed más importantes de España, y a otros inversores como Wayra, la aceleradora de Telefónica, TheVentureCity, y Fj labs, un reconocido fondo de Nueva York que ha invertido en empresas como Stripe, Uber, o Alibaba.