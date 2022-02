Un estreno por todo lo alto del ambicioso proyecto de Vegalsa-Eroski en A Sionlla

El estreno del nuevo hipermercado de A Sionlla está siendo todo un éxito. Las tres primeras jornadas de actividad han sido un discurrir constante de gente, desde primera hasta última hora, atraídos por las novedades de esta nueva gran área comercial. La llegada del grupo Vegalsa - Eroski, sin duda, ha sido acogida con gran entusiasmo por los compostelanos y eso ha quedado patente en lo llenos que salían los carros, así como en las impresiones de los consumidores o en la cantidad de personas que han realizado la tarjeta de fidelización.

Con un proyecto ambicioso, en el que tienen cabida hasta 42.000 referencias, 25.500 de ellas de no alimentación, la cadena de supermercados ha buscado lograr una tienda que resulte familiar, acogedora y en la que el cliente se encuentre a gusto. Potenciando el trato personal, con un equipo de setenta y un empleados (sesenta de ellos nuevos), han cuidado hasta el último detalle para que el aterrizaje en Compostela con esta enseña resulte del agrado de todos.

“Nuestro objetivo es que más de 300.000 clientes vengan a este hipermercado a lo largo del año”, destaca Florentino Vázquez, director de supermercados e hipermercados de Vegalsa-Eroski, ya que su oferta comercial, cita, “supone un polo de atracción para los habitantes de la capital y los municipios cercanos (Sigüeiro, Negreira, Milladoiro, Teo, Ordes, Pontecesures o Arzua)”.

En este sentido, además de integrar artículos de todo tipo en un mismo espacio, han mimado la distribución con la misión de facilitar la experiencia de compra. Así, por ejemplo, los lácteos están junto al desayuno, y lo mismo sucede con la droguería, perfumería y parafarmacia.

“O que me chamou a atención é que non te perdes. É grande, pero sinxelo de encontrar todo. De feito, realicei unha compra grande e en vinte minutos xa acabei”, comentó Manuel Ruanova, un consumidor que fue preguntado por EL CORREO.

En esta misma línea, otra de las compradoras, también valoraba la integración de las distintas secciones. “Pese a ser un hipermercado, favorece mucho las compras rápidas”, remarcó Eva de la Fuente, quien tildó este nuevo centro como “muy bonito, amplio y acogedor”.

PLATOS PREPARADOS. Realizando un recorrido por el interior del mismo, una vez se cruzan las puertas de acceso, lo primero que llama la atención es la gran zona de artículos de no alimentación, con la presencia de electrónica y bazar, en la que personal especializado atiende las demandas de todo el público, así como el área para textil, situada justo a la izquierda.

A seguir, al fondo del carril de entrada, se llega a la gran novedad de este hipermercado, la Comida lista para llevar. En un importante mostrador, junto a la panadería, se distribuyen diferentes platos elaborados, los cuales reciben el último toque en la cocina instalada en él.

Este será un apartado en el que irán variando las elaboraciones, ya sean primeros, segundos o postres, en función de la temporada. Lo curioso es que además de poder llevarlo para casa, también disponen del servicio para comer en el propio establecimiento, en un espacio reservado junto a la línea de cajas.

“Lo cierto es que a la gente le ha gustado esta propuesta. Entre lo que más salida ha tenido podría destacar la paleta asada, el codillo, las alitas de pollo, las ensaladas (ya listas o personalizadas al gusto de cada uno) y, como no, las croquetas, que están buenísimas”, detalla Rut Martínez, gerente del Eroski A Sionlla.

Estos preparados se completan con los cafés o las bebidas frías como gazpachos, zumos o smoothies, ideales para el verano.

PRODUCTO FRESCO, SU SEÑA DE IDENTIDAD. Continuando con la ruta, tras estas primeras sorpresas, se sitúa una de las joyas de la corona del grupo de distribución, su departamento de frescos (carnicería, pescadería, frutería, charcutería y panadería), una sección que ocupa el 25 % de la superficie y que está atendida por un equipo de veinticinco profesionales.

“Aquí traballamos o mellor produto do mercado, xa que é algo que a marca valora moito. Na miña sección, a peixaría, destacan tres produtos estrela, que estes días estaban de oferta: o salmón de Noruega, o bacallau skrei, considerado o mellor do mundo, e a merluza do pincho”, explica Reyes Fernández.

En este amplio sector, a ambos lados, llaman la atención unos estantes con el lema “hoxe cociñamos”. En ellos, se ofrecen posibles recetas a realizar con los productos destacados de esa semana. Asimismo, a mayores de la atención del personal, también incluye la venta asistida, con envasados para recoger con rapidez.

Fruto de su importancia, como oferta de lanzamiento, aquellos que compraron en estas primeras jornadas disfrutaron de los frescos y la alimentación sin IVA, un descuento que ha atraído a los compradores.

INTEGRACIÓN POR MUNDOS. Para facilitar la experiencia al consumidor, el local está distribuido por mundos, temáticas que definen la colocación de los diferentes artículos, con relación entre ellos.

Así, se puede ir avanzando por los diferentes pasillos, completando la compra con aquello que se desea de una manera sencilla, algo que también ha facilitado la vida a los clientes en este estreno, ya que era la primera vez que estaban en él.

Entre esas diferentes partes, se encuentra la gama de ecológicos, etiqueta BIO y sin gluten. Entre las características más destacadas está la venta a granel de las legumbres, cereales o pastas.

FIDELIZACIÓN. Otra de las señas diferenciales de la cadena de alimentación es su fidelización de los clientes. De este modo, una vez finalizada la adquisición de productos, se pueden emplear alguna de las quince líneas de caja (nueve con personal y seis automáticas), en las que se aceptan las tarjetas Visa, 4B y Red 6000, así como la tarjeta Eroski Club y Eroski Club ORO, con la que acumulan un descuento directo del 4 % de sus compras.

Finalizado el proceso, aquellos que adquirieran un preparado, podrán degustarlo en el espacio situado junto a la salida o, sino, se desplazarán a un amplio aparcamiento con 365 plazas, la mitad de ellas cubiertas y con hasta tres puntos de carga de vehículos eléctricos.

Por otra parte, este sexto hipermercado de Vegalsa-Eroski (quinto en Galicia) supone un hito para su red, ya que alcanzan los 22.760 metros cuadrados de superficie de venta.

Para hacerlo posible, dentro de su compromiso empresarial, han tenido en cuenta el fomento de la salud y sostenibilidad, con un atractivo comercial diferencial, a través de una tienda de nueva generación, con medidas de eficiencia energética y en la priman la relación próxima con las personas.

Con todo ello, trabajando en horario ininterrumpido de 9.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado, esperan atraer al público de la capital gallega a la Rúa de Castela e León. De este modo, este buen inicio, constatado por este medio en las propias instalaciones, confían en que sea el comienzo de una larga relación con Santiago.