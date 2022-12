Un incendio deja calcinada parte de una nave en Costa Vella

La rápida intervención de los bomberos evitó ayer la propagación de un incendio en una nave del polígono industrial de Costa Vella. Concretamente, el foco se originó en el Diver Jump, donde las llamas, según fuentes del operativo, llegaron a calcinar por completo la parte trasera de la nave y dejó afectadas “las partes frágiles de la cubierta”. Si bien se consiguió frenar a tiempo y lograr que los inmuebles colindantes no sufrieran ningún daño, cabe destacar que la situación pudo agravarse debido a la existencia de una gasolinera en su entorno inmediato. No obstante, no hubo ningún daño humano. Al lugar de los hechos se desplazaron también agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y personal de Protección Civil.

Según informó el servicio de extinción de incendios, la primera llamada la recibieron alrededor de las 9.45 horas de la mañana, y al lugar acudieron con dos vehículos de altura y un monitor de suelo para frenar con éxito su propagación. Aunque se desconoce la causa, fuentes del operativo afirman que se produjo mientras se realizaban tareas de reparación en el interior.