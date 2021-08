Un joven completará el Camino en bicicleta desde Toledo para conseguir fondos contra el cáncer

reto solidario. El joven de 24 años José Manuel García Zarza, nacido en la localidad toledana de Miguel Esteban, impulsó el proyecto solidario Qué menos que media península, que consiste en realizar en torno a mil kilómetros del Camino de Santiago en bicicleta con el objetivo de recaudar fondos para la asociación sin ánimo de lucro dedicada al apoyo a los niños y adolescentes enfermos de cáncer, la Fundación Aladina. La idea de este proyecto, según el responsable de esta iniciativa, surgió en los dos últimos años a raíz de varios sucesos acontecidos cerca de su ámbito familiar, según relató el propio Zarza. “No he podido reunir a nadie porque a todo aquel que se lo he propuesto le parecía una locura y decían que no iban a poder soportarlo”, destaca el joven Miguelete, quien finalmente realizará el Camino de Santigo en solitario.

Sin embargo, el recorrido que ha escogido es el que va desde el sur de la provincia de Toledo empezando por el camino de Levante y repartido a lo largo de nueve etapas de unos cien kilómetros cada una, dentro de las cuales habrá algunas que superarán los 110 kilómetros.

En cuanto a la situación actual de la pandemia a la hora de valorar la solidaridad de la gente en este tipo de proyectos, repara en que “todo el mundo decía que saldríamos más fuertes y mejores”, pero “el tiempo ha revelado que no ha sido así, hay muchas secuelas psicológicas y físicas”, destacó el protagonista.

Además, apuntó que en determinados aspectos la sociedad es más egoísta y, sin embargo, en otros es más colaboradora, si bien ha considerado que su idea, al ser novedosa, es insuficiente para conocer la valoración global de la sociedad en este tipo de proyectos.

Del mismo modo, reseñó que es partidario de que este tipo de ayudas sean iniciativas particulares, dejando al margen las políticas y ayudas públicas para otros tipos de cuestiones. ecg