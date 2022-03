Un libro sobre Domingo de Andrade recolle todas as facetas do arquitecto

SANTIAGO. O Consorcio de Santiago e Teófilo Edicións coeditan Domingo de Andrade. A invención do Barroco, unha obra que se presentou onte, ás 19.00 horas, no salón de actos da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago. Nesta publicación, coordinada polo arquitecto Celestino García Braña e o catedrático de Historia da Arte da USC Alfredo Vigo Trasancos, participan un total de trece autores. A arte barroca compostelá e galega non se entenderían sen a figura de Andrade. Esta publicación, escrita en galego e castelán, amosa os últimos descubrimentos sobre o arquitecto ceense e sobre a súa obra. Presenta diferentes estudos desde distintos puntos de vista, complementarios entre si e escritos por destacados historiadores da arte e arquitectos, que debullan a pegada que deixou Domingo de Andrade na arte universal. ECG