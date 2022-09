Un lío con un preso ruso lleva a Basterra a uno de los peores módulos de Teixeiro

Mañana, miércoles, se cumplen nueve años del asesinato de la pequeña Asunta Basterra Porto, a los 12 años. Solo unas horas después de la aparición de su cuerpo sin vida, la madrugada del 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal de Teo, la Policía empezó a sospechar de sus padres adoptivos como supuestos responsables del crimen. Finalmente, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por la muerte de su hija.

El desenlace de la vida de la madre y asesina de la niña compostelana ya es conocido por todos: Rosario Porto no aguantó la carga de conciencia y se quitó la vida en la cárcel de Brieva, Ávila, donde cumplía sentencia, a finales de 2020. Mientras tanto, Alfonso Basterra continúa en la prisión de Teixeiro, donde ingresó a los pocos días del asesinato de la niña y donde ya ha cumplido la mitad de la pena.

Aunque ya lleva nueve años entre rejas, parece que Basterra no acaba de acostumbrarse a la vida en prisión. Tras un juicio muy mediático del que no salió bien parado, el padre y asesino de la pequeña Asunta optó por tratar de pasar lo más desapercibido posible en la cárcel. Nunca fue un preso conflictivo, todo lo contrario: transmitía la tranquilidad y la frialdad de una persona que nunca ha reconocido ser coautora del crimen.

Para hacer más llevadero el paso de las horas, el periodista que se casó con la hija de los recordados Francisco Porto y Socorro Ortega se volcó con la biblioteca del penal. Hasta hace muy poco se dedicaba a ordenar libros, repartir volúmenes y la prensa entre los presos, impartía clases, coordinaba una especie de club de lectura... Este buen comportamiento lo llevó a uno de los mejores módulos de la prisión de Teixeiro, el número seis, donde permaneció hasta que se produjo un episodio que lo ha cambiado todo.

Basterra se habría visto envuelto en un lío con un preso ruso que le ha cambiado su vida en prisión. Según confirmaron a EL CORREO fuentes penitenciarias, el periodista habría aprovechado su función de repartir libros para “hacer llegar a un recluso de origen ruso algo que no debía”. Instituciones Penitenciarias tomó medidas inmediatamente y el padre y asesino de Asunta fue trasladado de módulo. Fue así como llegó al barracón 11, unas dependencias de castigo donde se concentran presos conflictivos o que suelen tener problemas de convivencia entre rejas.

De esta manera se le habría acabado la vida confortable que, dentro de lo posible, el periodista llevaba en el penal. Quienes convivían con él en el momento en que su exmujer se quitó la vida aseguraron que cuando conoció la noticia reaccionó con total frialdad y silencio y que no se pronunció públicamente en ningún momento sobre el asunto.

Alfonso Basterra lleva ya nueve años entre rejas, la mitad de la pena; sin embargo, todavía no ha disfrutado de ningún permiso. Pese a que lo habitual es que una vez que se cumple un tercio de la condena se pueda empezar a solicitar permisos para salir ocasionalmente de prisión, el periodista no ha obtenido ninguno. Y no ha sido porque no los haya solicitado. Las citadas fuentes confirmaron que Basterra, a través de su representante legal, se dirigió a Instituciones Penitenciarias para poder acogerse a estas salidas puntuales de Teixeiro, pero sus peticiones siempre han sido denegadas. Él tampoco ha recurrido las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Un experto en Derecho sostiene que estas decisiones del juez se pueden deber en parte a que el condenado nunca ha reconocido los hechos por los que entró en prisión. Es probable que por este motivo no obtenga beneficios penitenciarios hasta que se ejecuten dos tercios del total de la pena, es decir, hasta 2025, teniendo en cuenta que su salida de la cárcel está prevista para 2031.