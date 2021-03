Un paseo para atopar tesouros da música

tradición. A partir de hoxe xa é posible experimentar a proposta de paseo sonoro elaborada por Luneda Producións e Turismo de Santiago dentro do programa das xornadas O que non se escribe. Arquivos sonoros e creación contemporánea, que a próxima semana achegarán a Compostela distintas propostas de aprendizaxe e experimentación sobre o patrimonio sonoro galego. Cada punto agocha un código QR para escanear e escoitar, cos auriculares do dispositivo móbil persoal, un anaco dunha peza de música tradicional. Acompañando a cada QR, atoparemos a información do audio: a quen lle foi gravado, onde e cando foi gravado e por quen foi gravado. Tamén por quen foi feita a selección da peza, xa que para escoller eses cortes contouse coa colaboración de destacados profesionais da música tradicional galega. O paseo é un percorrido por vinteún espazos seleccionados entre museos, comercios e locais hostaleiros da cidade. s. cuiña