Un paso más para poner en marcha la plataforma de reparto de mercancías

El Pazo de Raxoi acogió ayer un nuevo Consello de Administración de Uninova (Sociedad para la Promoción de Iniciativas Empresariales Innovadoras, S.L), de la que el Concello de Santiago es socio mayoritario con un 80 % de las acciones. Durante la reunión, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, presentó al Consello el proyecto de Plataforma loxística de distribución de mercadorías no casco histórico de Compostela, del que se aprobó “o tarifario proposto pola sociedade”.

Según explicó el alcalde tras el encuentro, el Consello acordó “as condicións para que Uninova poida facerse cargo da xestión e da elaboración do proxecto da plataforma loxística de distribución de mercadorías destinado ao casco histórico”. De este modo, el regidor confirmó que “está previsto que Uninova se convirta nunha entidade colaboradora do Concello e asuma a posta en marcha da Oficina Técnica para este proxecto”. En concreto, ayer se aprobó “o tarifario que orzamenta este encargo do Concello co que a empresa se encargaría da xestión integral do proxecto, isto é, da dirección, coordinación, xestión, seguimento e control das actividades e dos fitos, así como os traballos preparatorios para a licitación do proxecto técnico e a obra do centro loxístico, o estudo de demanda, o anteproxecto, a análise de viabilidade e o modelo de xestión”, explicó el alcalde. Está previsto que esta nueva plataforma logística se construya en Meixonfrío, en una parcela de 12.000 metros cuadrados. Servirá de punto de lanzamiento para la distribución de mercancías en el centro urbano, sobre todo en la zona del casco histórico.

Sánchez Bugallo también informó ayer de la aprobación de la Declaración Institucional Antifraude de Uninova y también del Plan de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude, “xa que se trata dunhas medidas que se deben adoptar para poder participar na xestión de fondos europeos”, afirmó.

Además, durante el Consello, también se formalizó un convenio con la Asesoría Xurídica del Concello de Santiago, el órgano de contratación de Uninova, se abordaron distintos contenidos informativos sobre el día a día de la sociedad y se debatió la composición de la mesa de contratación del organismo, que será aprobada en el siguiente Consello.

Uninova fue constituida en 1998 y su objeto social “é o de fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actuacións xeradoras de ocupación e de actividade económica na área de Compostela para contribuir á consolidación no Concello de Santiago dun tecido económico xerador de emprego, riqueza e innovación”. Desde mayo de 2021, Uninova tiene la condición de medio propio del Concello de Santiago.