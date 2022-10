Un percorrido pola traxectoria da ‘enfermeira de altura’ López Mourín

Santiago. Baixo o lema ‘Unha enfermeira de altura’, a Facultade de Enfermería da Universidade de Santiago inaugurou onte a exposición ‘Elvira López Mourín: unha enfermeira de altura’. Esta mostra, organizada pola Academia de Enfermaría de Galicia e o Colexio de Enfermaría de Lugo, permanecerá aberta ao público ata o día 21 deste mes.

Trátase dunha exposición itinerante que chega a Compostela tras pasar pola Escola Universitaria de Lugo da USC, entre outras localizacións. Nela recóllese o recorrido profesional desta enfermeira que a comezos do século XX formou parte da primeira promoción de enfermeiras profesionais da Cruz Vermella xunto a outras catro compañeiras.

O acto de presentación, que se desenvolveu no Salón de Actos da facultade, contou coas intervencións de Ana Isabel Silveira Rodríguez, decana da Facultade de Enfermería da USC; Isidoro Rodríguez Pérez, presidente da Academia de Enfermaría de Galicia; Miguel Ángel González Canomanuel, médico investigador; Emilio Rubén Pego Pérez, profesor da Facultade de Enfermaría da USC, e Lourdes Bermello López, presidenta do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo e integrante da Academia de Enfermaría de Galicia.

TRAXECTORIA PROFESIONAL. Nada en Láncara no ano 1893, Elvira López Mourín foi unha enfermera profesional da Sanidade militar que marcou un fito importante no mundo da enfermería, xa que foi parte da primera promoción de mulleres formada pola Cruz Vermella Española co plan académico oficial de 1915. Así, en 1918 López Mourín entrou a formar parte desta primeira promoción de enfermeiras profesionais, un feito que compartiu con outras catro compañeiras.

Máis tarde, o 1 de novembro de 1922, participou de forma voluntaria no primeiro voo en misión sanitaria da aviación española, realizado durante o conflito bélico do Rif. Foi esta decisión o que a levou a convertirse non só na primeira enfermeira que participou neste voo sanitario realizado en España, senón tamén no primeiro transporte aéreo de feridos e nun dos primeiros voos nocturnos da aviación española. Destos fitos históricos cúmprese un século o vindeiro un de novembro de 2022. ecg