Un poema escrito por Pardo Bazán aos 14 anos reflicte a súa conexión con Santiago

Santiago. Hércules de Ediciones estará presente na Feira do Libro de Santiago, con sinaturas das súas últimas novidades editoriais. Este domingo, Blanca Rodríguez Garabatos, autora de Emilia Pardo Bazán y la moda, un ensaio que revela que a célebre escritora foi unha auténtica experta na moda do seu tempo, un aspecto quizais aínda descoñecido da súa figura, estará ás 13.00 horas, no parque da Alameda. Posteriormente, ás 18.00 horas, achegarase a Feira do Libro Luisa López Gutiérrez, autora de Mi bebé estrella, unha reflexión desde a súa propia experiencia sobre a superación persoal e o poder transformador do dó co obxectivo de dar voz ás familias que pasan por unha situación de morte perinatal.

É unha hora despois, Isabel Fraga Blanco, presentará Cocinando en casa. A blogueira gastronómica máis coñecida como Frabisa asinará exemplares do seu libro que reúne case un centenar das súas maiores receitas, a maioría inéditas.

Xa na xoranda do mércores, 12 de maio, ás 18.00 horas, será quenda da autora de Leopoldo, o pequeno monstro, un libro que busca transmitir aos máis pequenos que todos somos diferentes, pero tamén únicos. E ao día seguinte, ás 19.00 horas, Anu Pitkanen (tradutora) asinará Cores no mar, un libro que levará aos máis pequenos a coñecer un mundo de cor e diversidade baixo o océano, e Sen rastro do gato, unha divertida aventura chea de maxia da serie Filippa & Compañía.