Un ‘profe’ del IES de Sar convierte a sus alumnos en premiados científicos

Una clase de cuarto de la ESO de Física: libros, alguna cara de sueño, libreta con fórmulas y listados... Esto es lo habitual en la mayor parte de institutos, sin embargo, en el compostelano IES de Sar esta materia se enseña sobre el terreno: investigando. Un método coordinado por el jefe de departamento, el químico y profesor Isaac Valiña, que ha recompensado con varios premios a sus pequeños investigadores. Para hacernos una idea, si desde la pandemia las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de una correcta ventilación, en este instituto se adelantaron: investigaron si la ventilación favorecía la disminución de los niveles de gas radón, muy abundante en Galicia por el uso de granito.

ADELANTADOS AL COVID. “O tema do COVID chegou de forma relativamente puntual, sin embargo, as consecuencias da elevada presencia de radón levan anos latentes. Por iso o curso pasado comezamos a investigar”, explica Valiña. Sus alumnos tomaron medidas del nivel de radón en el propio instituto, con un aparato modesto cuyo margen de error estaba calculado gracias a la calibración realizada desde la Facultade de Física de la Universidade de Santiago. Detectaron que los niveles de radón era altos, aunque no preocupantes. Por eso empezaron a plantearse cómo disminuirlos, y fue ahí donde surgió la idea de medir con diferente ventilación. En marzo, una vez llegó la pandemia, y con ese conocimiento de base, utilizaron su aprendizaje para elaborar un protocolo propio con las frecuencias idóneas de ventilación: “Compramos medidores para saber canto tempo fai falta airear e vimos que había que ter corriente. Cambiamos as portas para poder telas cerradas pero sin cristal na parte de arriba para que circule o aire”, detalla el profesor Isaac Valiña.

GALARDONES. Su investigación sobre el radón les valió para obtener el premio del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Asimismo, recientemente han sido finalistas del premio Luis Freire de Investigación Científica na Escola gracias a un proyecto llamado Ten insomnio o radón?, en el que se adentraron en la medición de los niveles de radón según la hora del día. Su último proyecto sobre este tema pasa por estudiar qué materiales de construcción son mejores que otros de cara a no elevar las concentraciones de este gas. La experiencia trascendió las paredes del propio centro porque, a través del móvil, los jóvenes científicos incluso realizaron mediciones en sus casas.

Todo con alumnos de 15 y 16 años, de cuarto de la ESO, que aprenden de forma práctica conceptos que sus compañeros de otros centros rozan de pasada en los libros, como puede ser la física nuclear. Pero esto no se queda ahí. “Intentamos fomentar as ciencias en todos os ámbitos”, explica su profesor. Así, ahora tienen en mente involucrar a los departamentos de biología y matemáticas en el estudio de las manchas solares y la observación de planetas, algo que podrán hacer gracias al supertelescopio solar comprado con el dinero de los premios.

ARTES. Si por algo es conocido este instituto es por ser el único de Santiago que imparte el bachillerato de artes plásticas. El departamento de Física y Química, en un intento por extender la ciencia a todos los ámbitos, realiza también un laboratorio centrado en la restauración. En su departamento incluso han modificado los proyectores de las aulas para permitir que los profesores, con un lápiz, puedan corregir en la pantalla las láminas de los alumnos de artes sin necesidad de tocarlas, algo importante en este momento.

“Neste centro os de ciencias somos un pequeno reducto pero é importante que as familias vexan que facemos moitas cousas, que os alumnos son activos e aprenden”, explica Isaac. “Os alumnos están moi contentos porque neste centro poden ser moi activos”, asegura. Como recompensa a su trabajo, han podido visitar el CERN de Ginebra y acceder a dependencias que habitualmente están cerradas para las visitas. Todo en un instituto que tiene laboratorios mucho más completos que lo que usualmente hay en un centro de estas características.

DOCENCIA POCO CONVENCIONAL. Si algo transmite Isaac Valiña es su pasión por la docencia, algo que le viene desde que hace años, cuando ya le gustaba explicar a sus compañeros. “Xa no instituto era o típico alumno que axudaba ao resto e lles explicaba cousas”, afirma. Estudió Química y lleva desde 2015 siendo uno de los profesores del sistema educativo gallego. Su empeño es salir de los límites del libro, realizar una enseñanza práctica y transmitir la importancia de la ciencia en cualquier ámbito.

Lo hace intentando que sean sus alumnos los que de forma más o menos autónoma saquen sus propias conclusiones, algo que demuestra su último proyecto: calentar con uvas. Para ello, hacen vino y, a través de estufas de bioetanol, comprueban cuánto tarda en calentar un litro de agua. Sus propios alumnos le propusieron repetir el proceso con otras frutas, como el plátano, mango o kiwi, las cuales están fermentando para hacer las comprobaciones.

Valiña agradece a sus profesores del IES Terra de Soneira ese gusto por una docencia poco convencional: que se sale de la mera teoría. Fueron ellos los que le transmitieron esa forma de enseñar en un centro también premiado por su trabajo con los alumnos. También tiene buenas palabras para su compañero Ramón Cid, con quien ha compartido estos éxitos y quien ha guiado a los alumnos en el viaje al CERN gracias a sus contactos en este importante centro investigador.