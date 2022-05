Un sueño de invierno: berlinas que recorren

La ciudad de Compostela posee un nutrido repertorio, e historial, de ofertas recreativas -a la par que culturales- que permiten a locales y visitantes contemplar su arquitectura y espacios de maneras muy dispares. Y no están solamente las iniciativas vinculadas a localizaciones históricas, como las propuestas construidas alrededor de la Catedral u otros monumentos. Constantemente se realizan espectáculos folclóricos, muestras culturales y paseos guiados -como los que se organizaron estos días en el marco del festival ‘O que non se escribe’-. Cuando se trata de ocio cultural, sin duda Santiago se encuentra a la vanguardia.

Y, con todo, siguen naciendo nuevas propuestas que buscan aprovechar el potencial de los espacios compostelanos. Jacobo Pérez, presidente de la Asociación Cabalo Galego, espera lograr que la ciudad comience a acoger paseos vespertinos en berlina -aquellos coches de época que solían ser tirados por caballos- durante los meses de invierno. Serían, pues, circuitos nocturnos que podríamos ver recorriendo la zona de la Alameda, pasando por la estatua de Valle-Inclán o la carballeira de Santa Susana.

La idea, explica, surgió tras fijarse en iniciativas similares que causan éxito entre los visitantes de grandes ciudades como Austria, Viena o Londres. Sin embargo, para Jacobo, estas metrópolis se han dejado algo atrás en su camino por promover la cultura ecuestre y de época. En un sector dominado hoy por el afán por atraer turismo y causar sensación, él aboga por una opción más discreta y calmada para la capital gallega. Y, quizás, esta sea la principal distinción de su propuesta: orientarla más hacia la población local que a resultar atractiva para los turistas.

PASEOS VESPERTINOS. Según relata Jacobo, su idea se centra en torno a la oferta de una experiencia romántica y un “producto turístico de alto nivel, singular y destacado, además de respetuoso con el medio ambiente”. Como presidente de la Asociación Cabalo Galego, y tratándose además de un gran aficionado no solo de los coches y los carruajes, sino también de todo lo relativo al mundo ecuestre y los animales, asegurar su bienestar supone una piedra angular en esta iniciativa. Los caballos, explica, llevarían un pañal paral para recoger sus excrementos y herraduras de goma en los cascos, que reducen en gran medida el ruido que generan sus pasos y evitan que se dañe la piedra del pavimento. No serían sometidos a sobreesfuerzos ni tampoco dejados a las inclemencias del clima, se minimizarían sus sobresaltos y se cuidaría en todo momento el buen estado de su salud. Sería una actividad, por naturaleza, ligera y de pausado ritmo: no se trataría de atraer al mayor número de clientes posible -con especial énfasis sobre los turistas-, sino de idear organizadamente unos itinerarios, sujetos a unas rutas y franjas de tiempo concretas, que permitiesen ofrecer algo verdaderamente nuevo en la ciudad.

Por otra parte, toda esta iniciativa orbita en torno a aprovechar los meses de la temporada invernal. Compostela no deja de ser, en muchos aspectos, una ciudad que bebe mucho de su turismo. Durante los meses más fríos del año, la población de la ciudad merma al marcharse los visitantes que tan habituales son en épocas más calurosas. Así, los paseos, que se realizarían precisamente en los meses de temporada baja, se presentan como una alternativa que apunta más a las personas que residen en la ciudad todo el año, aportándoles una actividad para la que hoy en día aún no existen alternativas locales.

Jacobo detalla que “se trata de que sea una opción al alcance de cualquier pareja” económicamente, alejándose de su concepción habitual de ‘producto selecto’ que, señala, suele ofertarse en grandes centros nacionales como Madrid o Sevilla. En su lugar, los paseos constituirían una alternativa de coste ajustado para recorrer la ciudad en una atmósfera verdaderamente nueva en ella.

EXPOSICIÓN PERMANENTE. Similar a la Casa de la Troya, que acoge regularmente diversas interpretaciones y recreaciones culturales, Jacobo espera conseguir un lugar donde emplazar una muestra con vehículos, herramientas y otras piezas como recambios y repuestos de la misma época que evoca la propuesta de los paseos. Un lugar, en definitiva, capaz de poner este mundo un poquito más al alcance de amantes y curiosos. Uno que, explica, pudiese incluso crecer con la colaboración de otras personalidades ecuestres hasta convertirse en un museo.

Al hablar sobre posibles emplazamientos, Jacobo menciona el Monasterio de San Martín Pinario, ahora convertido en comedor, pero que originalmente actuaba como edificio de caballerizas. En efecto, esta sería una ubicación idónea no solo a nivel arquitectónico, sino también histórico y cultural, en lo que a ajustarse a esta intencional remembranza de una era anterior se refiere. Y “si no hay esta visibilidad”, dice Jacobo, espera poder “reclamar un espacio digno” donde emplazar una muestra móvil. Con suerte, algún día, toda Compostela podrá ver cómo es el interior de una auténtica berlina.