Un viaje por el tiempo con la clásica concentración de vehículos históricos

fiestas. Santiago vuelve a recibir a los participantes de la Concentración de Automóbiles Antigos e Traxes de Época que, enmarcada en las Fiestas del Apóstol y promovida por el Clube Galego de Automóbiles Antigos, este año celebra su XXXIII edición. Los interesados podrán presenciar y admirar desde las 17.00 horas de hoy estos automóviles únicos llegados de toda Galicia que representan la fascinante historia del siglo pasado. Será como un viaje fugaz en el tiempo en el que, además, los ocupantes irán caracterizados con trajes de época. Entre los ejemplares matriculados, un total de 37, hay varias marcas reconocidas de entre 1912 e 1990 como Seat, Renault, Citroën, Opel, Ford, Mercedes, Chevrolet, Jaguar, Bugatti. Asimismo se podrán ver automóviles de las compañías Panhard, Dodge, Pierce Arrow, Bentley, Aubour, Plymouth o Daimler. Partiendo desde el Corte Inglés a las 19.00 horas, los participantes pasarán por zonas como la rotonda de do Castiñeiriño, las rúas de Retollal y Amor Ruibal, Romero Donallo, Rosalía de Castro, Av. Xoan Carlos, Porta Faxeira y Rúa do Vilar, terminando en la Praza de Praterías, donde a las 20 horas tendrá lugar el Concurso de Traxes de Época. Finalmente, la concentración seguirá en la Praza do Obradoiro hasta las 21.00 horas. ecg