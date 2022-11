Una científica gallega lucha por combatir la degeneración macular

La investigadora del CiMUS de la USC, Anna Abbadessa, ha obtenido una beca del programa de posdoctorado Junior Leader de la Fundación La Caixa para el desarrollo de una solución novedosa y definitiva que posibilite con una sola inyección regenerar el epitelio dañado de la retina en casos de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), una enfermedad ocular con alto impacto social y económico.

Esta joven talento recibe la ayuda en el marco del programa de becas de posdoctorado Junior Leader -en el marco de la modalidad ‘Retaining’ de este año de la Fundación- que le permitirá desarrollar en los próximos tres años su proyecto en este Centro Singular de la USC. “Mi línea de investigación se centra en el desarrollo de nuevos biomateriales para la liberación controlada de fármacos y aplicaciones de ingeniería tisular dirigidas a enfermedades crónicas y degenerativas, entre ellas la DMAE. Me atrae especialmente el diseño químico y racional de sistemas de micro/nanopartículas e hidrogeles para la encapsulación de fármacos y células a través de tecnologías de vanguardia para terapias personalizadas”, explica la investigadora.

EN BUSCA DE AVANCES. La DMAE es la principal causa de ceguera en los países desarrollados. Dada su prevalencia mundial (8,7%) y el continuo aumento del envejecimiento poblacional, se prevé que 288 millones de personas se vean afectadas por esta enfermedad en los países occidentales en 2040, con su consiguiente carga socioeconómica. “Actualmente, la DMAE se trata con inyecciones intravítreas mensuales de fármacos. Lamentablemente, esta práctica repetitiva e invasiva no viene bien tolerada por parte del paciente; conlleva un coste sanitario elevado y no es una solución definitiva, ya que no se dirige a la degeneración tisular intrínseca de la enfermedad”, recuerda Abbadessa.

El proyecto becado, que se dirige al diseño de un sistema novedoso que con una sola inyección regenerará el epitelio dañado de la retina, contará con experimentación in vitro e in vivo para facilitar la traslación del sistema desarrollado a la práctica clínica y con colaboradores españoles y extranjeros expertos en oftalmología clínica y preclínica.