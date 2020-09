Una familia en cuarentena acumula la basura en su casa al no recibir ayuda

Son seis y llevan una semana en cuarentena, tras dar positivo en Covid-19. Lo que no se esperaba esta familia afincada en Santiago es que no iba a recibir ni una llamada por parte del Ayuntamiento o la Xunta para saber si necesitaban que alguien les hiciese la compra o les bajase la basura, puesto que ellos no pueden salir de casa.

Y es que esta familia compostelana, que prefiere no desvelar su nombre, ni su lugar de residencia para no causar alarma entre sus vecinos, se ha sentido abandonada en el aspecto social, que no sanitario, durante estos días. “A nivel de atención médica no nos quejamos, porque lo cierto es que nos llaman continuamente tanto desde el Sergas como desde el centro de salud para saber cómo estamos, pero sí nos ha sorprendido que ni desde el Concello, ni de la Xunta nos haya preguntado si necesitamos ayuda para hacer la compra o bajar la basura”.

Confirman que afortunadamente, gracias a sus familiares, han tenido gente que les vaya al supermercado a la farmacia, pero denuncian “que desde que estamos confinados no hemos bajado la basura y ya acumulamos cuatro bolsas de cincuenta litros en casa, porque no sabemos si las podemos echar en un contenedor convencional. Tenemos miedo de que nuestros residuos puedan contagiar”, comentan.

Esta familia cuenta que ha llamado a diferentes organismos, como “el Concello, Urbaser o la Xunta y se pasan la pelota los unos a los otros, pero no nos dan una solución y seguimos con las bolsas en casa. En el pasillo exterior tampoco las queremos poner, por nuestros vecinos”.

Aclaran “que no es que no la queramos llevar a contenedor, es que no sabemos si puede ser contagioso. Nosotros por si acaso hemos puesto doble bolsa, pero aún así no estamos tranquilos”.

El contagio de esta familia se inició en el Multiusos, a donde acudió uno de sus miembros. Tras recibir un aviso el domingo de la semana pasada del Sergas, le realizaron la prueba del covid-19 el lunes y el martes supo que él y también su familia estaban contagiados, por lo que iniciaron la cuarentena. Afortunadamente, solo tienen síntomas leves, como fiebre, dolor de cabeza y tos seca.

Este testimonio choca con las palabras del alcalde de Santiago, que la semana pasada, cuando se refirió al brote del Multiusos, pidió a los afectados que guardasen la cuarentena y que en caso de necesitar ayuda para compras o similares se pusiesen en contacto con el Ayuntamiento.

Este rotativo intentó ponerse ayer en contacto con la edil de Políticas Sociales, pero no fue posible.

Además, la familia afectada asegura que en otros municipios limítrofes, como Oroso, tienen constancia de que el Ayuntamiento sí acude a recoger la basura de las personas que están en cuarentena.