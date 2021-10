Una instalación de gas sin uso, nueva ‘zona de recreo’ en el parque de Vista Alegre

Desde hace unas semanas, en el parque de Vista Alegre, los niños de la zona tienen un nuevo “espacio de recreo”, una instalación de Gas Natural que, aunque ya sin uso, mantiene todo el equipamiento, con la peligrosidad que esto conlleva. La red “de seguridad” que cubre el espacio se encuentra rota, por lo que los pequeños pueden entrar y salir del lugar como si se tratase de un área anexa a la zona de columpios.

Fue una vecina del barrio la que alertó de la incidencia, a través de la plataforma Línea Verde del Concello, al comprobar desde su ventana como las criaturas se introducían dentro del área sin problema alguno.

Además, pese a sus advertencias a los propios menores, pudo comprobar como estos regresan a la zona, atraídos por la intriga de jugar entre tantos tubos.

Según nos comenta la propia denunciante, y tal y como pudo comprobar este mismo periódico a través de sus averiguaciones, el expediente se encuentra en la Policía de Urbanismo, pero por el momento la situación no ha variado.

Desde el gobierno municipal afirman que la intención es tramitar una orden de ejecución para que Gas Natural (Naturgy) arregle la valla.

En todo caso, las protestas vecinales van más allá de ese simple parche, ya que no entienden como una instalación de estas características, con la peligrosidad que puede conllevar, se mantiene aún cuando ya no hay gas en ella. “Si no se emplea, pienso que deberían retirarlo, porque está ocupando un espacio público y aún por encima en un parque de niños”, señala indignada la residente.

Asimismo, tampoco comprenden como una construcción para este combustible se realiza en un parque infantil, así como que no se tenga constancia en el barrio de si se encuentra en funcionamiento o si no.

Por otra parte, también temen que se genere una lucha de conflictos entre la propia Administración y la empresa, provocando que la posible reparación se prolongue en el tiempo.