“Mi familia se despertó de madrugada con el ruido de los bombardeos sobre las bases militares de Odesa”. Son las duras palabras de Agnes Kostiukhina, una joven ucraniana de 32 años afincada en Santiago desde 2019, aunque ya había recalado en la capital gallega en ocasiones anteriores. “No me lo esperaba, no me podía creer que se fuese a producir una guerra”, señalaba ayer en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, al tiempo que indicaba que las primeras informaciones que le llegaron directamente del Este, a través de familiares y amigos, le indicaban que el país, y en concreto su ciudad, está semiparalizada: “Han bloqueado los aeropuertos; y ocupado las pistas de aterrizaje con aviones para que no puedan tomar tierra las aeronaves rusas”, explica.

Anges vive con una gran angustia todo lo que está pasando en su país: “Ucrania odia a Putin, nunca va a poder ver a Rusia como con un país aliado o un país amigo. Ahora solo espero que Putin cumpla su promesa, al menos esta, y no ataque a la población civil”, afirma con resignación, a la vez que también libera de toda responsabilidad al pueblo ruso: “Me imagino que a los ciudadanos rusos les dará mucha vergüenza lo que está ocurriendo. No creo que se sientan representados con las acciones de su gobierno”.

Las palabras más duras de Agnes llegan cuando no duda en manifestar que “si la comunidad internacional interviene militarmente, estaremos en una tercera guerra mundial. No quiero sacrificar a todo el mundo por salvar Ucrania, sería muy egoísta por nuestra parte”, sentencia.

Al respecto, también declara que es consciente de que “Ucrania está sola y no tiene capacidad para enfrentarse a Rusia, porque es más fuerte que nosotros. Vamos a perder, es cierto. Pero si entran otros países, Putin no va a dudar en atacarles”, remarca. Agnes concluye lanzando un nuevo mensaje de petición de paz y de respeto a la soberanía de su país.

VIGO. Marta Skyba es una ucraniana afincada en Vigo desde hace ocho años y medio a la que no han parado de temblarle las manos desde que supo que las tropas rusas habían entrado en su país, y que no duda al afirmar que “Putin es el Hitler del siglo XXI” y en vaticinar que “cuando caiga el último soldado ucraniano irá a por el resto de Europa”. Skyba, que habla siete idiomas y trabaja de intérprete y traductora en Galicia, está viviendo el conflicto con una gran intensidad, pendiente de toda su familia, que vive en la ciudad occidental de Lviv, muy cerca de Polonia.

Los más de 112.000 ucranianos que viven en España siguen preocupados la evolución de los acontecimientos en su país tras el ataque ruso que muchos querían pensar que no llegaría; críticos con el presidente ruso, Vladímir Putin, piden a Occidente que no abandone a Ucrania.

Más de la mitad de la colonia ucraniana en España se concentra en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía pero también hay nacionales de ese país en otras partes de España. Algunos de ellos conviven, por razones incluso familiares, con los casi 80.000 rusos empadronados en nuestro país. Las delegaciones de EFE en España han recabado los testimonios de algunos ucranianos, que coinciden en el temor por la suerte de sus familiares.

alicante. Uno de cada diez habitantes de la ciudad alicantina de Torrevieja es ucraniano o ruso y allí conviven de forma ejemplar, según el alcalde la localidad, aunque esa convivencia puede ponerse en riesgo por los acontecimientos de las últimas horas. La secretaria de la Asociación de ucranianos de Torrevieja, Natalia Zhezhnyavska, ha destacado “la rabia” de la comunidad ucraniana en Torrevieja. “Lo que está ocurriendo no entra en la cabeza”. “Creo que los países europeos y los políticos deben apoyar a Ucrania, porque hoy es Ucrania pero mañana será Europa”, advirtió Zhezhnyavska.

SALAMANCA. La profesora ucraniana de la Universidad de Salamanca Olga Ivanova, presidenta de la Asociación cultural Buvlick en Salamanca, que aglutina a expatriados de la antigua Unión Soviética, ha mostrado su preocupación por la situación “dramática” en su país y por la incertidumbre en la que está su familia. Ivanova tiene ya su vida asentada en Salamanca, donde vive junto a su pareja, con la que tiene dos hijos, el mayor de seis años, y con ellos, solo la pandemia ha impedido que regresen, como cada verano, a Kiev para ver a los familiares.

la rioja, Por su parte, la jugadora ucraniana del Sporting La Rioja de balonmano, Masha Boklashchuck, contó que se siente desolada por el ataque de Rusia a su país, ya que, aunque “hay un conflicto desde 2014”, no creía que estallara una guerra en todo el país. Masha es natural de la región de Ivano Frankivsk, fronteriza con Polonia y que, en este momento, “está en la otra punta del país de donde caen bombas”, aunque explica que su madre y el resto de su familia “están muy asustadas”.

MÉRIDA. También Olga Bech, residente en Mérida y casada con un excomandante ucraniano de la antigua URSS, ha pedido a Rusia que se vaya de su país y ponga fin a un conflicto bélico, del que nunca pensó que fuera a iniciarse. “Que nos dejen tranquilos... nosotros queremos vivir como Europa, no como Rusia”, ha añadido Bech, de 57 años, cocinera de profesión en un restaurante emeritense y que llegó a España hace 22 años.