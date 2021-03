Una mirada interior a los rostros de la Pasión

Con el sello de Interés Turístico, la Semana Santa compostelana se ha distinguido como una de las más reconocidas de la comunidad gallega. El intenso trabajo que han llevado a cabo en las últimas décadas sus trece cofradías, aunadas bajo el paraguas de su junta general, se ha visto reflejado en sus atractivas programaciones anuales, además de en la recuperación y la puesta en valor del arte sacro compostelano. Así, con la ornamentación de los pasos, restauración de imágenes, promoción de las bandas de tambores y cornetas, organización de ceremonias de culto y adhesión de nuevos cofrades se ha conseguido que la Semana Santa se viva de otra manera en las rúas de la ciudad del Apóstol.

La pandemia ha truncado las dos últimas ediciones de esta celebración cristiana. El año pasado, la población permanecía confinada durante el Triduo Pasual, que tan solo se pudo seguir a través de los medios de comunicación y redes sociales; y en esta ocasión las restricciones para contener los contagios de coronavirus impiden que las estaciones de penitencia inunden de fe y fervor los espacios públicos.

No obstante, esto no quiere decir que no se vaya a celebrar la Semana Santa, dado que cada una de las cofradías vivirá su día con diferentes actos en sus sedes, donde se controlarán los aforos. Esta será una Semana Santa interior, en la que todos los santiagueses y gallegos podrán venerar o admirar las magníficas obras artísticas que forman parte de la imaginería sacra compostelana.

Más de veinte tallas, de diferentes autores y épocas, muchas de ellas recién restauradas por sus cofradías, ponen rostro y contribuyen a rememorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en estas fechas especiales. EL CORREO recoge en este reportaje la historia, curiosidades y características de una amplia selección de piezas del rico patrimonio artístico de la Semana Santa.