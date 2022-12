Una Nochevieja marcada por las lluvias deja a Santiago en jaque

A tan solo un día de vestirse con las mejores galas y festejar por fin un fin de año esperado por muchos, especialmente tras dos años de restricciones debido a la pandemia, Compostela celebraba la vuelta a la normalidad con su usual fiesta de fin de año en la Praza do Obradoiro. Algo que, según parece, podría quedar en el limbo tras las últimas declaraciones del concejal de fiestas, Sindo Guinarte.

Aunque ya era casi un hecho que Santiago -con sus calles engalonadas de espíritu navideño y con miras a retomar una tradición que durante dos años quedó completamente paralizada- volvía a festejar su más esperada noche, ahora parece estar en el aire el si se celebrará la gran fiesta compostelana de Nochevieja o si, por el contrario, se cancelarán los festejos debido a las fuertes lluvias que depara el parte metereológico. En este sentido, el concejal de Fiestas, Sindo Guinarte, señaló en declaraciones a Onda Cero, que de llegar a suspenderse mañana la mencionada celebración debido a la previsión de fuertes lluvias en la última noche del año, “sería moi lamentable”. Guinarte hace especial hincapié en el disgusto que supondría para los miles de compostelanos que llevan esperando esta noche durante tanto tiempo ya que “por fin poderíamos volver a recuperar esa tradición, un cotillón e festa na Praza do Obradoiro, pero as circunstancias non son favorables”, lamentó el concejal.

En esta línea añadió que “obviamente, se hai que tomar unha decisión tomarase, porque o primeiro é a seguridade das persoas” y que “agora mesmo, todas as posibilidades están abertas”. El concejal de Fiestas incidió en que “tamén hai previsto un acto da Xunta na Praza da Quintana con motivo do peche da Porta Santa e se está para tomar unha decisión”.

EL TIEMPO NO ACOMPAÑA. Para desgracia de los compostelanos, parece que en esta ocasión la suerte no está de su lado, pues según las previsiones de Meteogalicia de cara al fin de semana y, como especial interés, a la noche de fin de año, estas vaticinan una Nochevieja con fuertes lluvias. De hecho, indica la predicción metereológica de MeteoGalicia que las precipitaciones comenzarán con la caída de la noche, después de las 20.00 horas.

Por otra parte, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la Aemet, se señala que “la Nochevieja estará marcada por un ambiente templado, con valores por encima de los 20 grados o más en la mayor parte del país, así como por la estabilidad”, algo que no ocurrirá en Galicia donde las lluvias serán abundantes y localmente fuertes y persistentes. En esta línea, las temperaturas mínimas rondarán los doce grados en la capital gallega y los catorce de máxima. Así, para el fin de semana, el portal mereológico pronostica para Compostela precipitaciones abundantes con unas “mínimas en descenso lixeiro, aínda que oscilarán, e máximas sen cambios”.

Respecto a las temperaturas en la comunidad gallega, según señalan desde la Aemet y, como adelantaba este periódico, las mínimas bajarán esta última noche del año en el interior del país y subirán las máximas, aunque en general será “una jornada, de nuevo, templada para la época del año” con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, se refirió el portavoz de Aemet, Rubén del Campo.

LA VELADA MÁS ESPERADA DEL AÑO. Con todo, Compostela no deja de ser la ciudad de la movida nocturna y todo apunta a que la noche de fin de año no se va a quedar atrás. Así, son muchos los locales, pubs y establecimientos hosteleros que se han preparado para la ocasión y, por supuesto, los compostelanos impacientes tras lo que ha semejado una eternidad para volver a celebrar la Nochevieja por todo lo alto.

Aunque todo parece indicar que el tiempo no está de nuestra parte, en Santiago un poco de lluvia nunca asustó a nadie y son muchos los que esperan ansiosos al día de mañana y al retorno de una de las tradiciones más queridas entre los santiagueses: el cotillón y la fiesta del Obradoiro. Un clásico en la capital gallega que con o sin lluvia los vecinos de la ciudad esperan volver a retomar, celebrando el mejor plan de fin de año con la toma de uvas en la céntrica plaza al son de las campanadas de la Berenguela y que, si todo surge según lo previsto y no se cacela, dará comienzo a las 23.00 horas con la orquesta Fania Blanco Show, que ofrecerá tres horas de música y baile a todos los interesados que deseen pasar una Nochevieja como las de antes.