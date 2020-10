Una resolución judicial deja claro que la grúa sí puede actuar en el hospital

Se trata de una vieja polémica. El tráfico y el aparcamiento en el recinto del hospital Clínico, y también en el Provincial de Conxo, son una dura prueba para quienes acceden a ellos en su propio vehículo. Y el problema no es muchas veces el encontrar un hueco, sino después ser capaces de salir de él, porque cada conductor mete el coche donde buenamente puede.

La cuestión es que, en teoría, estos espacios están incluidos dentro del recinto hospitalario, y por lo tanto no son competencia del Ayuntamiento. Ni para ordenar circulación y aparcamiento, ni siquiera para eliminar los baches de los viales.

Pero hay opiniones, porque los problemas no suceden solo en Santiago, sino que en otras ciudades con centros sanitarios de referencia para una amplia comarca también se sufren las congestiones de tráfico y las dificultades para ponerles coto, al considerarse que son espacios fuera de la ordenación.

Así sucedió en Vigo, cuando los responsables sanitarios, ante la negativa de las autoridades municipales a intervenir, recurrieron al juzgado. Y la resolución del mismo planteó una situación diferente.

Para la Fiscalía de Vigo, “no existe duda alguna en relación a la competencia municipal para la disciplina del tráfico en los citados viales”. Un criterio que, aseguran, “también de una forma clara mantiene la Jefatura provincial de Tráfico”. En este caso se refieren a la de Pontevedra.

Porque la historia viene de lejos, concretamente de la pasada década, y de una polémica entre la gerencia sanitaria de Vigo y el Ayuntamiento por los problemas de tráfico en los recintos hospitalarios. El enfrentamiento llegó a tal punto que se acusó al Consistorio vigués de prevaricación por no atender el colapso circulatorio que se provocaba.

La respuesta de la Fiscalía fue que no como delito, pero sí que no quedaba duda alguna de que a la hora de controlar el tráfico en el interior de estos recintos debía actuar el Ayuntamiento.

En el escrito se refiere a la problemática que se vivía en el hospital Álvaro Cunqueiro, donde por los problemas de aparcamiento en ocasiones no podían acceder ni las propias ambulancias, lo que había dado lugar a más de doscientas denuncias que no habían sido atendidas, al señalar el Ayuntamiento que no era de su competencia.

Es más, había la duda de si en este caso la jurisdicción para el caso de un siniestro correspondía al Ayuntamiento o a Tráfico, debate que se zanjó cuando un informe dejó claro que el hospital se encontraba en lo que se denomina “zona poblada urbana”. Por lo tanto, no es competencia de la Guardia Civl, sino de quien tiene las atribuciones en esta zona de la ciudad.

accesos. Además, se recuerda también que todos los viales que dan acceso al recinto y los del entorno son asimismo gestionados por los servicios municipales. Es más, afirma que según la legislación, los municipios tienen competencias no solo sobre las vías públicas, sino sobre “las privadas que sean utilizadas por una colectividad indeterminada de usuarios sin restricción de entrada”.

En este sentido, cabe señalar que mientras en Conxo el vial que conduce al hospital finaliza en el recinto, en el caso del Clínico hay una permeabilidad que conecta desde Rosalía de Castro, avenida de Barcelona, Cantaleta y carretera de Noia, y que es posible atravesar por el recinto.

El escrito concluye señalando que, “de todo lo expuesto, no existe duda alguna en relación a la competencia municipal para la disciplina del tráfico en los citados viales” correspondientes al entorno del centro hospitalario. De esta forma, sí sería posible la entrada, al menos, en el caso de coches mal aparcados.