Unha cita imperdible en clave ‘cultural e feminista’ para os amantes da lectura

Santiago. Con actividades dirixidas tanto aos pequenos lectores como ós adultos, entre as novidades deste novo ano figura a inclusión dun novo espazo activo de lectura e dinámica literaria no Centro Maruxa e Coralia, da cidade histórica. O recentemente inaugurado CSC contará cun novo clube de lectura destinado a persoas adultas, que xa ten a catorce inscritos e que celebrará a súa primeira reunión hoxe ás 18.00 horas. Así mesmo, tamén se prevé a posta en marcha nas vindeiras semanas dun clube de lectura infantil, un obradoiro de escrita creativa e un espazo aberto para encontros literarios e recitais no xardín exterior.

O programa de actividades para o primeiro semestre deste 2023 desta rede de bibliotecas dos Centros Socioculturais foi presentado onte nunha rolda de prensa pola concelleira Mercedes Rosón que, acompañada por Guadalupe Rodríguez, responsable técnica da biblioteca José Saramago, destacou que se trata dunha programación “deseñada en clave cultural e tamén en clave feminista, na que adquiren protagonismo importantes figuras galegas e a conmemoración de días especiais, vencellados ás letras galegas, con saídas, roteiros e presentacións de libros”.

A concelleira de Centros Socioculturais salientou tamén as actividades do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxea a Fernández del Riego, e que incluíran visitas á pinacoteca que leva o seu nome.

Rosalía, Castelao, Aurelio Aguirre, Emilia Pardo Bazán, entre outros, terán o seu espazo e atención con actividades específicas ao longo deste semestre e tamén se seguirá a traballar activamente nos 13 clubes de lectura existentes. Algúns destes clubs, concretamente os de Fontiñas, Santa Marta, Ensanche e Aurelio Aguirre, participan nas votacións dos libros candidatos ao Premio de Novela Europea Casino de Santiago, e neste momento están pendentes da recepción das urnas para depositar o seu voto.

Ademais, desenvolverase a terceira edición do programa 12 meses, 12 libros, unha campaña de animación á lectura a modo de reto a través de recomendacións que cada mes reciben os usuarios e as usuarias e que despois poden selar nun pasaporte nas bibliotecas.

Así mesmo, neste 2023, a biblioteca do CSC de Vite tamén contará cunhas instalacións renovadas nas que tamén se acaban de catalogar centos de libros para poñer ao dispor dos usuarios.

A biblioteca José Saramago confórmana as aulas de lectura dos Centros Socioculturais de Fontiñas, Santa Marta, Vite, Conxo e Castiñeiriño. ecg