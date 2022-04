SANTIAGO. O Arquivo Histórico Universitario de Santiago quere dar a coñecer o seu labor e a riqueza documental que acolle, xestiona e conserva. Con ese fin, promove a exposición Arquivo Histórico Universitario. Crónica dunha custodia, que pode ser visitada ata o 28 de maio na capela do Colexio de Fonseca. A mostra, comisariada pola directora do Arquivo, Désirée Domínguez Pallas, conta coa colaboración da Deputación da Coruña. Inaugurouse onte no Salón Nobre do Colexio de Fonseca nun acto coa presenza do reitor da USC, Antonio López, e a directora do Arquivo. Mediante distintos paneis expositivos, ofrece un percorrido cronolóxico que arranca en 1542 e visita os principais fitos históricos que repercutiron, dun xeito ou doutro, na xénese e evolución do Arquivo. A exposición amosa tamén o proceso de conformación do seu corpus documental ao longo do tempo. Para ilustralo, diferentes vitrinas permiten admirar documentos de gran valor histórico e pezas que achegan ás persoas visitantes informacións curiosas ou descoñecidas. Inclúe unha selección de xoias documentais que, por primeira vez, sairán dos depósitos do arquivo para que poidan ser contempladas publicamente. O horario de visitas é de luns a sábado de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.30 h. ECG