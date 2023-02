Unha investigación da USC avanza na busca dunha odontoloxía de precisión

tese de doutoramento. O conxunto de microorganismos que habitan a boca humana xoga un papel clave na aparición e o desenvolvemento de dúas das enfermidades predominantes na humanidade: a carie dental e a periodontite. Logo da análise bioinformática de máis de 3.000 mostras orais, a investigadora da USC Alba Regueira constatou “a excelente capacidade” do microbioma oral de placa dental e saliva para distinguir entre as distintas enfermidades periodontais, con valores de óptima clasificación por enriba do oitenta por cento. “Demos un importante paso cara adiante na aplicación da metaxenómica clínica, o que permitirá nun futuro non moi afastado chegar a unha odontoloxía de diagnóstico personalizado e de precisión fronte ás enfermidades polimicrobianas, como a carie ou a periodontite”, explica a profesora da USC Inmaculada Tomás, directora da tese de doutoramento de Regueira. Pola súa parte, a investigadora da USC sostivo que os estudos metodolóxicos abordan problemáticas que inflúen de maneira substancial nos nosos resultados e teñen un enorme valor xa que sentan as bases para desenvolver protocolos que nos permitan deseñar as investigacións futuras en base ás mellores prácticas. redacción