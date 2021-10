Unha mostra na Casa do Cabido sobre a historia do mítico Café Derby

Santiago. A Casa do Cabido, na compostelá praza das Praterías, acolle a exposición Memorias do Café Derby (1929-2020), comisariada pola historiadora e taxadora de arte e antigüidades Ana Castro (autora da taxación dos bens patrimoniais do Derby despois do seu peche). Onte inaugurábaa o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da cidade, Xosé Sánchez Bugallo. Ao acto asistiron, ademais dos comisarios, a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández; o responsable de Exposicións do organismo, Juan Conde; a derradeira propietaria do Café, Victoria Domínguez; xunto a familiares dos propietarios. A principios do século XX os cafés lograron transformarse en lugares de reunión para a elite cultural urbana. O Café Derby comezou a súa andaina en 1929 e axiña se converteu nun referente cultural, nun emblema da cidade e tamén de Galicia, elixido como lugar de encontro e debate de profesores universitarios, médicos e profesionais. ecg