Unha semana sobre o mundo do mel

Santiago. Na Semana Máis que Mel, organizada polo colectivo Máisquemel, trataranse diversos temas relacionados co mundo das abellas, co obxectivo de divulgar sobre a importancia deste insecto e dar a coñecer os moitos beneficios que ofrece á sociedade. Haberá debates sobre a situación crítica na que se atopan abellas e outros insectos, falarase sobre as magníficas propiedades dos produtos da colmea e amosarase a riqueza cultural que xurde arredor deste pequeno insecto, incluso sobre as posibilidades que ofrece a apicultura urbana. O programa repartirase entre o Museo de Historia Natural da USC e a Biblioteca Pública Ánxel Casal, con variadas actividades a partir do próximo martes. ecg