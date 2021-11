Unos acabados al más puro estilo de Pepe Gotera y Otilio

Al más puro estilo Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, Vista Alegre, tres años más tarde de que terminasen las obras, sigue perplejo ante los estropicios que se han dejado en el barrio. Barandillas sin rematar u oxidadas, cables que pasan por delante de ventanas y que impiden abrirlas o cuadros de luz dejados a la intemperie son algunas de las muestras, que no las únicas, más llamativas de lo que se puede encontrar uno paseando por esta zona.

Los residentes, a través de la Asociación Vecinal Álvaro Cunqueiro, están hartos de protestar por unos trabajos inacabos sin que se le ponga solución. De este modo, desde que en 2018 la empresa contratista acabase sus labores, el único cambio que se ha producido, apuntan, ha sido el arreglo de los contenedores que no funcionaban.

Una de las imágenes que más impactan es la de ver los cables telefónicos y eléctricos colgando por las fachadas, lo cual impide a algunos de los vecinos abrir sus ventanas. “Antes iban por las terrazas y estaban bien sujetos, como se puede comprobar en los edificios en los que no se hizo obra. Para solucionar este inconveniente, durante la rehabilitación se hicieron unas canalizaciones para poder meterlos, pero aún no se aprovecharon y seguimos igual”, comenta indignado David Ríos, presidente de la organización.

En este sentido, la normativa municipal indica que en los proyectos de obra nueva o rehabilitación integral, este cableado tiene que ir por la red de canalizaciones prevista para las telecomunicaciones. Con todo, excepcionalmente se admite que el tendido vaya por fachadas o espacios públicos, siempre y cuando “se disimule con efectividad, ejecutando su trazado paralelo a los elementos continuos verticales existentes y adaptando el color al del parámetro por el que discurra”, lo cual, como se muestra en los ejemplos, no se cumple.

Otros de los aspectos que llaman la atención son las barandillas, algunas inacabadas y otras oxidadas, un tema sobre el que la Asociación también pone el foco. “En el proyecto indicaban que las barandillas debían ser galvanizadas y estas no lo son, por eso se oxidan. Tendrán que hablar con el empresario para que lo corrija”, remarcan.

Asimismo, entre las quejas de este área de la ciudad también se encuentran la falta de la papelera de la Rúa de Noia, enfrente de la papelería, o la presencia de calles sin placas identificativas, como consecuencia de su retirada para realizar los trabajos de rehabilitación.

Otros puntos de conflicto son el problema que tienen los vehículos de gran tamaño para realizar alguna curva o la falta de un local que se les prometió, tras ceder tres que tenían para el derribo del túnel.

GUERRA ABIERTA CON EL CONCEJAL. Estos problemas en el barrio han derivado en una guerra abierta entre la Asociación Vecinal y el concejal de Obras, viviendo en la jornada de ayer un nuevo capítulo de este serial.

En el Pazo de Raxoi, Javier Fernández Martínez recalcaba que en ningún caso se habían puesto en contacto con él, porque “siempre atiende a los vecinos, y emplazaba a la organización a tener una reunión en cualquier momento.

Por su parte, David Ríos, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, remarcaba que la secretaria estaba harta de llamar al edil y de no encontrar respuestas. Por ello, solicitan una reunión con él, pero con la presencia de otra persona. “Queremos sentarnos con él y con el alcalde para que sepa lo que pasa en el barrio y se solucionen nuestros problemas, porque si no lo único que encontramos son excusas y comparaciones con otras zonas que no nos aportan nada”, señala.

Por otro lado, el responsable institucional comentó que los técnicos del departamento indican que estos no son problemas graves, sino propios del mantenimiento diario, y adelantó que están en contacto con Telefónica para que entierren los cables, deseando que se haga antes de finalizar la legislatura.

Sin embargo, David Ríos se sorprendía con esta manifestación. “Si son problemas pequeños, ¿por qué no los solucionan rápido?”, dijo. A mayores, remarcó que como responsable de este área, el edil es el que debe presionar a las compañías para que cumplan lo pactado y la ley. Por todo ello, “solicitamos de nuevo su cese como concejal de obras en el registro”.