Urgen la cesión de ordenadores para los escolares con clases semipresenciales

A la preocupación por un curso escolar marcado por la pandemia sanitaria, algunos centros suman otro factor: la semipresencialidad a la que se pueden acoger en bachillerato y formación profesional para salvar el problema de la distancia entre los alumnos. Aquellos a los que la falta de profesores les ha obligado a recurrir a este método, regulado solo para Bachilerrato y formación profesional, han tenido que realizar un listado de las necesidades técnicas de sus alumnos. Y los resultados muestran que muchas familias necesitan una solución a su falta de conexión o de equipos informáticos.

Uno de los institutos de Santiago acogido a la modalidad semipresencial en primero de bachillerato es el IES Pontepedriña. “Es tremendo lo que está pasando”, afirma el director del centro y portavoz de los institutos públicos de la capital gallega, Javier Dapena. “Están marginados académicamente. Luchan en inferioridad de condiciones. Y no significa que el resto estén en las mejores condiciones”, expresa. En su centro, más del 40 por ciento de los alumnos de 1.º de Bachillerato, el curso que tendrá educación semipresencial, va a tener alguna dificultad para seguir esta modalidad de docencia. El inconveniente más grande es el de aquellos que no tienen ordenador o red wifi, una cifra que asciende a 17 alumnos en Bachillerato.

A esto hay que sumar a sus compañeros que, si bien tienen ordenador, deben compartirlo con sus hermanos y padres. Esto eleva la cifra a treinta afectados más. En total, un 44 por ciento de los alumnos del IES Pontepedriña de 1.º de Bachillerato van a afrontar la semipresencialidad sin los elementos necesarios. En formación profesional la situación es bastante similar, con 16 alumnos sin recursos necesarios.

SOLUCIONES. “¿Cómo vamos a hacer? Pedirlos a la Consellería. Lo hemos vuelto ha solicitar el pasado miércoles, y nos han prometido que se compraría material”, afirma Dapena. También le ha trasladado la situación a los representantes de los institutos compostelanos que integran el nuevo Comité Educativo recientemente creado por la Xunta para el desarrollo del curso del covid. Entre ellos, el exdirector del Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda; y el actual responsable del Xelmírez I, Manolo Portas.

“La realidad es que de momento no hay solución”, se lamenta. A esto se suma un descontento general en el centro con una modalidad semipresencial a la que no querían tener que recurrir. “Tenemos familias preocupadas por la semipresencialidad. No es una semipresencial real, porque semipresencial no puede ser sinónimo de hacer los deberes en casa”, añade. En este sentido, considera que se tendría que invertir en material para emitir las clases en directo, y el propio centro va a valorar si puede hacer frente a ese coste.

OTROS CASOS. El IES Antón Fraguas es otro de los que tiene semipresencialidad, también para el primer nivel de bachillerato. Cuando el estado de alarma provocó la teledocencia forzosa, la Consellería tuvo que enviar varios ordenadores al centro, que posteriormente se devolvieron. “Es necesario solventar esta situación, no solo por la semipresencialidad sino porque puede llegar otro confinamiento, y ya afectaría a los alumnos de todo el instituto”, explica el director del centro, Carlos Encisa. También insiste en que no es posible retransmitir las clases en directo, ya que los institutos no están preparados.

El Eduardo Pondal, con semipresencial en 1.º de Bachillerato, ha optado por un método alternativo: las clases, con capacidad para 25 alumnos distanciados metro y medio, están siempre llenas, de forma que los alumnos restantes (entre uno y cinco) quedan fuera. La rotación hacen que solo falten un día de cada trece. Además, sí acuden a las optativas. “No estamos teniendo problemas”, afirman desde el IES.