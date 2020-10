Urxen a Raxoi o arranxo dunha edificación “ruinosa”, monte e accesos no barrio de Sar

Santiago. A Asociación Santasmariñas do Sar demandou onte, a través dunha nota, unha serie de melloras deste barrio de Santiago.

A primeira das reivindicacións ao Concello fai referencia á necesidade de varias melloras. Segundo indicaron trátase dun muro de contención do parque e dunha edificación abandonada que da continuación ao muro da capela de Santas Mariñas (que foi recentemente restaurado polo Consorcio de Santiago).

Explican que trátase “dunha edificación ruinosa sen finalizar (a actual lei do solo de Galicia non permitiría a particulares ese estado de abandono e menos no ámbito de protección patrimonial da fonte e capela)”, polo que propoñen unha mellora estética “panelando con madeira de xeito similar á recente restauración do muro de contención da capela”.

Outra das reivindicacións céntrase nas melloras do monte de Santasmariñas “que debe completar a urbanización da rúa Afonso X o Sabio xa que actualmente a rúa morre nun camiño cada vez máis deteriorado (quedan 100 m de obra)”.

Así mesmo, destacan a necesidade dun acceso para os residentes da parte alta do Campo do Amo, “xa que a extrema pendiente da rúa fai case imposible transitar por ela ás persoas maiores e totalmente imposible a unha cadeira de rodas”.

Urxen ao Concello o acondicionamento do estreitamento de Picaños, “unha vella demanda moi necesario para o acceso rodado e peonil”.

Por último, sinalan a necesidade de que o Concello proceda a acometer obras de mellora e acondicionamento dos accesos peaonais ás Brañas do Sar dende as rúas Santas Mariñas do Sar e Picaños. redacción