Urxen ao Concello un plan de seguridade para o Servizo de Axuda no Fogar

ca. Compostela Aberta levará o Pleno de hoxe as demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, que veñen denunciando que carecen das suficientes medidas preventivas fronte á COVID, malia a ser un dos colectivos profesionais máis

vulnerables nesta pandemia. A portavoz de CA, Marta Lois, insta ao Goberno a que lle esixa ás empresas concesionarias do servizo que elaboren un protocolo que garanta a seguridade das súas empregadas. Marta Lois explicou que as representantes compostelás da Plataforma SAF-Galicia veñen demandando que “as medidas preventivas nesta pandemia non se limiten á adquisición de material,

que ademais segue sendo insuficiente”. Nese sentido, reclaman “que lles sexan facilitadas máis máscaras FFP2 para o seu traballo semanal, pero tamén para o que fan nos domicilios”. ECG