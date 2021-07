USCénica: encontro teatral con Ana Vallés

CULTURA. O festival de Artes Escénicas organizado pola Universidade de Santiago de Compostela (USCénica) organiza este serán un encontro coa autora, actriz e directora de teatro Ana Vallés, fundadora de Matarile Teatro. De entre a súa prolífica traxectoria cabe destacar a creación en 1993 de Teatro Galán, vixente ata 2008, un espazo para a difusión do teatro e da danza contemporánea en Galicia. Xunto con Baltasar Patiño, Vallés tamén fundou en 1986 a célebre compañía de teatro Matarile, que nos deixou máis de trinta espectáculos; os máis recentes Daimon y la jodida loca (2019) e El diablo en la playa (2020). Foi directora para o teatro madrileño de La Abadía con Me acordaré de todos vosotros; para o Centro Dramático Galego con Illa Reunión e para a compañía de danza Provisional Danza, con producións como Fine Romance, Matar el nueve e Sin pena ni Gloria. Xunto co Auditorio de Galicia, creou o espectáculo Para figuras brancas. O encontro presentáse baixo o título Touché! (el tacto y la distancia), e terá lugar na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño, situada no campus sur, ás 20.00 horas. O acceso é de balde, pero deberán adquirirse as entradas a partir das 19.00. Tralo coloquio, poderase desfrutar dun concerto de Iago Mourinho Trío que, por mor da meteroloxía, tamén terá lugar no interior da sala Vidal Bolaño, ás 23.00 horas. XIANA FOLE