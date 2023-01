Usuarios de Renfe denuncian no poder utilizar el título de Familia Numerosa

Santiago. La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) viene de emitir un comunicado tras confirmar una serie de quejas, recibidas por parte de personas usuarias del transporte de ferrocarril a las que, denuncian, “Renfe está impedindo de facto viaxar, ao non permitir a formalización de viaxes cando se pretende facer uso dos beneficios inherentes a distintos colectivos de persoas vulnerables, como son as familias numerosas ou persoas maiores usuarias da tarxeta dourada”.

Esta circunstancia, asegura el escrito, fue confirmada por personal de la organización que intentó llevar a cabo la formalización de billetes de larga distancia, tanto en la web de Renfe como en puntos de venta en la estación Intermodal de Santiago, comprobando que “ata en seis ocasións, entre os días 9 e 10 de xaneiro, non foi posible a formalización dunha compra Santiago – Madrid – Santiago para membros dunha familia numerosa”. Ante esta situación relatan que, como única opción posible, el personal de las estaciones “recomenda pagar o billete ordinario e logo reclamar a Renfe o importe correspondente ao beneficio non aplicado”, una soluciónque tachan de “inadmisible” por negar, acusan, “un dereito de natureza económica aos cidadáns”, añadiendo que “de forma efectiva supón a negativa a viaxar para aquelas persoas que non poidan permitirse aboar un prezo que non lles corresponde e esperar a unha devolución de diñeiro que, coñecendo a xestión do operador, tardará meses en facerse efectiva”.

Por ello, explican desde Unión de Consumidores de Galicia, consideran especialmente preocupante esta situación “que non fai máis que confirmar a nefasta xestión do operador, que dende o fin da pandemia está sendo constatada por centos de persoas, e que nos últimos meses non fixo máis que agravarse coa entrada en funcionamento dos abonos gratuítos e a diversa casuística das queixas das persoas afectadas” y lamentan que la compañía busque “solucionar toda esta problemática realizando enquisas aos usuarios, única acción levada a cabo pola empresa”.

Este periódico se puso ayer en contacto con Renfe con la intención de recibir constancia de su versión de los hechos, tras lo que pudo recibir una explicación por su parte alegando que, de producirse alguna incidencia, esta “puede ser puntual, por ejemplo, por la caída de los sistemas de venta en algún momento en el que no se puedan emitir estos u otros títulos de transporte” y desmintiendo “que se esté negando el derecho a viajar del colectivo de consumidores portadores de estos títulos de Familia Numerosa” .

De acuerdo a fuentes de la empresa, la incapacidad de hacer uso de dicho carné se debe a un fallo técnico en relación a los títulos de FM renovados en cualquiera de las cuatro provincias gallegas, que incialmente habían sido emitidos por otra comunidad autónoma, los cuales no son admitidos por sus sistemas. Explican que “para poder registrar la venta, es necesario que en este proceso de renovación de título de Familia Numerosa se modifique su dígito de control cambiando el código de la provincia emisora por el de la provincia en la que se renueva”, esto es, los dos últimos dígitos, que son propios de cada región. Recuerdan también desde Renfe que “los títulos de FM y los descuentos asociados a ellos los efectúan las diferentes CCAA”, así como que el de Familia Numerosa es “el único acumulable al resto de descuentos que hace Renfe en sus billetes” y anuncian que la compañía “ha puesto en conocimiento de los organismos encargados de la emisión de estos títulos este suceso”. ECG