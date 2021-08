Vanguardia y mujeres ‘electrónicas’

Este septiembre vuelve WOS Festival x SON Estrella Galicia en su formato reducido (Lite Edition), aunque no por ello menos original y vanguardista. Como ya dicta su esencia, el programa contará con estrenos internacionales de música y cine a los que se podrá acceder con una tirada reducida de entradas.

Para disfrutar de la música en pequeño formato, el festival ha escogido artistas promotores de proyectos minimalistas, ideales para la escucha y experiencia desde el asiento. Una de las apuestas de mayor renombre es la artista Eartheater, parte de la escena underground estadounidense. De su visita esperamos la premiere en Europa de su reciente Phoenix: La Petite Mort, siguiendo la exitosa estela de su anterior trabajo, Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin (2020). Sus directos son conocidos por elevar, más si cabe, la experiencia.

El compositor y pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, internacionalmente reconocido por su aportes a la música continua, también se une, a sus 72 años, al cartel del festival, llenándolo de cascadas de sonido infinito. Y para disfrutar del ambiente estará KMRU, artista sonoro y productor musical nacido en Kenia y afincado en Berlín.

Otra premiere será la de la compositora y violinista kazajo-británica Galya Bisengalieva, con su primer disco Aralkum. Detrás de su trabajo, de claro afán ecologista, está la huella dejada por el desastre natural y social que supuso la sequía del Mar del Aral, lugar donde creció. La artista experimental neerlandesa-alemana Gran River —cuya música reside en lo experimental, con una inclinación cinematográfica—, el francés Jonathan Fitoussi o la estadounidense Elori Saxl serán los otros artistas que conformen este variopinto mosaico musical.

En cuanto al plano audiovisual, el festival apuesta en esta ocasión por la dimensión que hay detrás de las mujeres creadoras, pioneras, en este caso, de la música electrónica. Así, se proyectarán las películas Sisters with Transistors, de Lisa Rovner, y el estreno en España de Delia Derbyshire: The Myths and the Legendary Tapes, de Caroline Cat, ambas en las salas de Numax. La primera es un documental sobre las mujeres pioneras en la música electrónica, hilando la historia Clara Rockmore, Daphne Oram o Laurie Spiege, referentes para las generaciones posteriores. En el caso de la película de Caroline Catz, se trata de un biopic sobre la compositora Delia Derbyshire, escultora sonora, trascendiendo su propio género para invocar a la lírica.

La V Edición del Festival —iniciativa de la productora WORK ON SUNDAY, patrocinado por SON Estrella Galicia y con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago, la Deputación Provincial de A Coruña y la Xunta de Galicia—, tendrá lugar entre los días 10 y 12 de septiembre, aunque sus entradas podrán adquirirse el lunes 30 de agosto, a las 12.00 horas, a través de la web wosfestival.es. Como viene siendo habitual, desde su creación en 2011, el espíritu visionario y el compromiso con la sostenibilidad son los dos pilares que sustentan este festival urbano multidisciplinar.