Varapalo al populista plan de CA de hacer un ‘referéndum’ en torno a la gestión del agua

Santiago. Con los votos favorables del grupo socialista y CA, y la abstención de PP y BNG, se aprobó la modificación del Plan Especial del Casco Histórico para adaptarlo a las sentencias emitidas por el TSXG. Sobre este aspecto, la concejala de Urbanismo y Casco Histórico, Mercedes Rosón, explicó que en los tres fallos, “a estimación dos recursos é parcial e a anulación limitada, pero amparan a competencia municipal para regular e limitar o uso das vivendas para fins distintos do que constitúen a súa esencia: servir ao efectivo cumprimento do dereito á vivenda”. De esta forma, explicó que la modificación “resulta da retirada do texto as referencias a calquera forma de aloxamento temporal de curta estancia dando cumprimento ao resolto nas tres sentenzas indicadas, así como do anulado artigo 143 bis que permitía a legalización das actividades anteriores ao 03 de decembro de 2015”. PP y BNG explicaron su abstención por la “inseguridade xurídica” sobre los cambios. De hecho, el portavoz popular, Sánchez-Brunete, se despidió con el “hasta el próximo pleito”. Al comienzo de la sesión intervino una representación de la Asociación de Viviendas Turísticas, Aviturga.