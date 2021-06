Varapalo del Parlamento a la falta de compromiso real de Pedro Sánchez con el Xacobeo

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en la sesión celebrada ayer la proposición no de ley del grupo Popular, a través de la que se solicita formalmente al Gobierno de España que cuente con la participación de las comunidades autónomas a la hora de diseñar el Plan Turístico Nacional Xacobeo para el bienio 2021-2022, con el objetivo de poder así concretar las acciones que se van a desarrollar, y establecer la correspondiente aplicación de recursos económicos.

La exposición de la propuesta corrió a cargo del portavoz de Turismo del Grupo popular, y presidente del PP compostelano, Borja Verea, quien en el desarrollo de la misma recordó que la ministra de Industria había convocado el pasado mes de marzo una reunión con la participación de representantes de todas las comunidades autónomas, en la que anunció el Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022. Pero “sen nengún compromiso real, e moito menos compromiso económico”, denunció.

Por ello, Verea afirmó que “estamos diante dunha nova decepción para todo o sector turístico, logo de máis dun ano sen medida algunha do Goberno central que favoreza a este sector, nin axudas directas e sen baixar o IVE para o ámbito turístico e cultural”, añadió en su discurso.

Ante esta situación, el portavoz popular contrapuso la firme apuesta por parte del Gobierno autonómico gallego, que dejaba bien claro “un compromiso político, institucional e orzamentario co Xacobeo”. Recordó, en este sentido, que estaba prevista una inversión de ochenta y cinco millones de euros, que se emplearán en ámbitos tan diversos como son la seguridad, la mejora de las infraestructuras, el paisaje, la promoción y la programación de actividades lúdicas y culturales.

De esta forma, indicó que “o Goberno central tamén é o goberno de todos os galegos, e tamén ten responsabilidades no Xacobeo 21-22, como evento turístico e cultural nacional e con proxección internacional”, manifestó el portavoz popular. En conclusión, lamentó que “ata o momento non hai compromisos económicos, pero tampouco hai compromisos a nivel político nin institucional”. Para Borja Verea, “o Goberno de Pedro Sánchez chega tarde co seu Plan Turístico para o Xacobeo 21-22, co agravante de que chega obrigado polas insistentes demandas realizadas tanto desde a Xunta como desde as comunidades autónomas polas que atravesa o Camiño de Santiago”.

En concreto, recordó que el presidente de la Xunta había reclamado a Pedro Sánchez una aportación de cien millones de euros, que se destinaría a la rehabilitación de los bienes de interés cultural existentes a lo largo del Camino de Santiago (70 millones de euros) y a la programación de actividades (30).