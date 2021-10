Varios restaurantes ya no abren algunos días por la escasez de camareros y chefs

Santiago no se salva de la escasez de camareros y cocineros. Hasta el extremo de que varios conocidos restaurantes, algunos situados incluso en calles tan concurridas como la Rúa do Franco, ya tienen que cerrar ciertos días de la semana por la falta de personal para ejecutar los servicios. Pese a que la tasa de paro en España se sitúa en torno al 15 %, los negocios de hostelería tienen serias dificultades para encontrar profesionales para desarrollar esta actividad. “Ya desde antes de la pandemia hay escasez de camareros y cocineros”, confirma Avelino Martínez, directivo de Restauración de la Asociación de Hostelería Compostela y propietario del restaurante O Dezaseis. “El principal problema está en los horarios y las dificultades para la conciliación: mucha gente ya no está dispuesta a trabajar a jornada partida ni los festivos ni los fines de semana”, explica este hostelero de la capital gallega.

En este contexto, apunta que las dificultades para la conciliación familiar provocan que “quienes trabajan en la hostelería tampoco lo hagan durante mucho tiempo: a los cuatro o cinco años, o cuando se plantean formar una familia, plantan y se buscan otra cosa”. Lo mismo ha pasado con la pandemia: a raíz del estado de alarma y el cierre del sector muchos profesionales se buscaron trabajos en otras áreas, como el transporte de mercancías o el reparto a domicilio, trabajos a los que ahora no están dispuestos a renunciar sobre todo por los horarios regulados que la hostelería no tiene.

El salario medio de un camarero se mueve entre 1.200 y 1.300 euros en la ciudad, a los que habría que sumar las propinas. “En nuestro caso, cumplimos el convenio a rajatabla y todos tienen sus dos días de libranza a la semana, pero aún así es difícil encontrar personal”, afirma Martínez, quien declara que le consta que ya hay varios restaurantes en la ciudad que tienen que cerrar algunos días de la semana porque no encuentran camareros.

Pese a que Santiago cuenta con dos extraordinarias escuelas de hostelería, todo apunta a que la oferta no cubre la demanda. “Cuando contratamos a un camarero ya asumimos que es nuestro trabajo formarlo y facilitar el proceso de adaptación a nuestra actividad, pero aún así la gente no aguanta mucho tiempo: es difícil que un cocinero o un camarero permanezca más de cuatro o cinco años en el puesto de trabajo. Se cansa”, sentencia.

Sobre esto, receta como único remedio una “regularización de los horarios” que posibilite a los profesionales una estabilidad y la conciliación familiar. Con esto, y más allá del caso concreto de Santiago, cabe destacar que la falta de profesionales en el sector de la hostelería es un problema que sacude a toda España.

Bares y restaurantes han afrontado serios problemas para encontrar personal durante los últimos meses, un “drama” para muchos hosteleros, especialmente en un contexto postpandemia, y en el que confluyen factores como los bajos salarios, los turnos partidos o el trabajo por las noches y en festivos, pero también el mayor atractivo de otros sectores “competidores”. El debate no es precisamente nuevo, según la patronal, sindicatos, consultores y expertos, aunque sí ha ganado enteros después de un verano que algunos califican de “terrible” por las dificultades para reforzar sus plantillas ante la recuperación de la actividad.

“Es un tema muy complejo, hay un elemento clave que es que se ha roto la temporada. La gente joven antes iba a trabajar a la hostelería para hacer el verano y ya no”, argumenta el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, quien admite la existencia de una paradoja al tener una parte relevante de la población en paro —especialmente joven— y esa dificultad de encontrar trabajadores: “Son empleados que hoy se van a la industria alimentaria o a los supermercados”, donde les ofrecen mayor estabilidad. “Se está solucionando con incrementos salariales, pero eso no resuelve un problema que es estructural”, abunda el dirigente patronal.

“Este verano ha faltado personal por tener más trabajo del previsto en agosto, y eso pese a que todavía tenemos gente en ERTE. Sé de casos en que al recibir la llamada del empresario, el trabajador le ha pedido que pregunte al siguiente”, lamenta el presidente de la patronal que agrupa a las cadenas de restauración organizada, Carlos Pérez Tenorio.

¿MEJORAR LAS CONDICIONES? Los sindicatos ponen el acento en las condiciones laborales de un sector al que acusan de incumplir los convenios o mantenerlos congelados desde hace más de una década, y hablan de precariedad. “En un año de pandemia, donde no había garantías de empleo, mucha gente no se ha desplazado a zonas turísticas como hacía otros años para cubrir ese trabajo de temporada”, argumenta en declaraciones a Efe el responsable de Hostelería en Comisiones Obreras, Gonzalo Fuentes.

Fuentes, camarero de profesión, recuerda que se trata de una actividad cada vez más “de paso”, donde cobrar el salario mínimo es frecuente y que no facilita precisamente la conciliación familiar, lo que aleja a los posibles candidatos.