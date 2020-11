Váteres portátiles en las calles para evitar las ‘inundaciones’ de orines

Durante la fase de confinamiento, y pensando sobre todo en el personal municipal y las empresas que seguían trabajando en la calle y ya no tenían el recurso de acudir a un bar, el Ayuntamiento de Santiago instaló una serie de servicios públicos portátiles para atender este tipo de contingencias.

Ahora el problema se ha vuelto a repetir, porque aunque no hay confinamiento, sí están cerrados los locales de hostelería, y el número de aseos públicos no es suficiente para hacer frente a las necesidades de la población.

Y según explicaba esta semana el alcalde en los micrófonos de Radio Galicia, la situación está generando muchas quejas vecinales, porque ha aumentado y mucho el número de personas que no dudan en aliviarse en plena calle, con los consiguientes problemas de malos olores y también de salubridad.

Así que, para evitar estos problemas, se ha tomado la decisión de volver a instalar estos váteres portátiles y ahora en mayor cantidad, repartidos por diferentes puntos de la ciudad donde se considera que pueden ser más necesarios y utilizados.

Según explicó a este periódico la concejala de Servicios, Mila Castro, al igual que se hizo en la anterior fase, la idea no está pensada tanto para hacer frente a las conductas incívicas, que también, sino para dar servicio a las personas que más lo necesitan.

En concreto, señaló, en primer lugar a las personas mayores que salen a pasear y se encuentran con que pueden comprar una bebida para llevar, pero no acceder al servicio del bar. En las tiendas no siempre es posible acceder a un servicio que no es público, sino que está pensado para el personal del negocio.

Parques infantiles. Pero es que también el problema afecta a los aparcamientos, porque aunque disponen de cuarto de baño, en algunos es necesario abrir la puerta con la tarjeta de estacionamiento, lo que supone que una persona que no haya aparcado tampoco los puede utilizar.

Para los mayores, y también para los más pequeños, porque los parques infantiles siguen abiertos, y también pueden necesitar realizar una visita urgente.

De esta forma, explicó la concejala, se ha recurrido a la misma empresa que alquiló las instalaciones durante el período de confinamiento para que quienes seguían trabajando pudieran disponer de un cuarto de baño, y ahora además se les ha solicitado que incrementen el número en dos –de 7 a 9–, con el fin de cubrir toda la ciudad.

Y es que aunque el casco histórico, con sus calles estrechas y sus recovecos se presta más a desahogos clandestinos, el problema, según explicaba el alcalde en la entrevista radiofónica, se extiende a todo el casco urbano.

Por ello, Mila Castro explicó que se ha decidido hacer un reparto por todo el territorio urbano, tratando de prestar servicio al mayor número de personas y buscando puntos que permitan una mayor accesibilidad.

Distribución. Así, se instalarán en zonas verdes, empezando por la Alameda, donde está previsto en breve reformar los servicios públicos, pero actualmente no están operativos. También en el entorno del parque de Ramírez, y en el Campus Vida. Asimismo, también se colocará otro en O Restollal.

En el casco histórico está previsto colocarlos en la plaza de Salvador Parga, junto a la iglesia de Ánimas, mientras que en Fontiñas se situará en el cruce entre las rúas de Lisboa y Valiño.

El despliegue se completará con otros dos que estarán situados, respectivamente, en la Cruz de San Pedro, y en el barrio de Vite, en el parque de Pablo Iglesias.

A estos váteres de nueva instalación hay que sumar también los arreglos que se llevarán a cabo en los que están situados junto al cuartel de la Policía Local, y los de la Alameda. Además, como el acceso a estos últimos se hace a través de escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica, también está previsto reabrir los servicios adaptados con que cuenta el antiguo kiosco de Cogami, situado en las inmediaciones.

En Raxoi. Por otra parte, y con cargo asimismo a los remanentes de tesorería de 2019, también se llevará a cabo el acondicionamiento de otros servicios públicos en la rúa de Raxoi, en el local municipal situado al lado de las escaleras que dan acceso al Obradoiro.

Al igual que sucedió durante el período de confinamiento, los equipamientos portátiles que se comenzarán a colocar hoy se mantendrán durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que vuelvan a abrir los establecimientos de hostelería, con el objetivo no solo de prestar este servicio a quien pueda precisar de él, sino también de garantizar la salubridad en un momento en el que todas las precauciones son pocas.