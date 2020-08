Vecinos de Área Central piden ayuda para una mujer sola y que da gritos por la ventana

Los vecinos de Área Central aseguraron ayer a este rotativo que llevan tres años sufriendo “los supuestos problemas de conducta” de la mujer que este jueves provocó un gran despliegue de bomberos, una ambulancia del 061 y la Policía Local para auxiliarla.

Así, en torno a las 22.00 horas, se movilizó este dispositivo en la plaza de Europa, después del aviso de algunos residentes, que escuchaban gritar a la afectada, mientras ésta permanecía en su vivienda sin abrir la puerta.

Afortunadamente, se quedó en un simple incidente, puesto que aunque los bomberos desplegaron una autoescalera para acceder a la casa, no fue necesario entrar, puesto que la mujer se tranquilizó y dejó de gritar después de mantener una conversación con los sanitarios desplazados al lugar.

Los habitantes del inmueble en el que vive esta persona aseguraron que estas escenas se repiten a menudo, “puesto que no está medicada”, según afirman. Los residentes “entienden que se trata de una persona enferma” y piden ayuda para que no se repita este tipo de situaciones”. Los vecinos aseguran que “tanto los Servicios Sociales como la Policía están al tanto de lo que sucede con esta mujer y que ya han puesto el tema en conocimiento del juzgado y la Fiscalía”.

La protagonista de este incidente, de unos 57 años de edad, vive sola desde que su madre falleció. Según señalan los vecinos, “tiene familia cercana, pero no quieren saber nada de ella”.

Los afectados por esta situación, que se alarga ya en el tiempo, piden una solución, puesto que temen que algún día pueda haber algún incidente grave en el edificio.

Por otro lado, la asociación del barrio de Pontepedriña de Arriba (San Xoán de Afora) denunció ayer a este rotativo los altercados que protagoniza a menudo una mujer en el bar Bo Xantar y afirmaron que nunca antes había habido problemas con este establecimiento hostelero. De hecho, en varios vídeos grabados por clientes del local se ve cómo se dirige a aquellos que están consumiendo y los graba con su móvil, incluidos varios agentes de la Policía Nacional, que están tomando un café, a los que les pide su número de placa.

Ella, en esos vídeos, acusa al bar de estar trabajando más allá del horario permitido y lo hace sin llevar mascarilla, a pesar de que no está consumiendo nada en el local y sin mantener la distancia de seguridad. En las imágenes se ve cómo va grabando e incluso encarándose con algunos clientes y con la persona que en esos momentos está detrás de la barra del local.

Desde la agrupación de Pontepedriña aseguran que estas trifulcas no se limitan a ese local y que aveces afectan a otros residentes, “que también tuvieron problemas con el hijo de su pareja y con su hijo”. Aseguran que no van a permitir más este tipo de altercados. “Hay momentos en los que no está bien y la monta. Por temas de ruidos no puede protestar, porque ella no vive cerca del establecimiento. Ayer tuvo problemas con su pareja”, comentan desde la asociación vecinal.

Asimismo, aseguran que “esta persona está dotando al barrio de muy mala fama y pretende hacer lo mismo con el bar, que cumple con la normativa vigente. “Pontepedriña de Arriba es un sitio muy tranquilo y queremos que siga así”, indican.

