Vecinos de la rúa Altiboia denuncian el mal estado y abandono del entorno

Santiago. Vecinos de la compostelana rúa da Altiboia se pusieron ayer en contacto con esta Redacción para denunciar que la zona “está sumamente desatendida: se acumula la basura porque no pasa ningún servicio de limpieza, cuestión que ya en circunstancias normales es desagradable, pero más ahora, con la situación que estamos viviendo, que requiere más medidas higiénicas”.

Con esto, añaden que las obras que se están realizando en el entorno de la avenida de Lugo también están generando una mayor suciedad en el barrio. Así, los residentes quieren recordar al Concello que la suya tiene el mismo derecho que las demás calles de la ciudad a presentar unas condiciones óptimas de limpieza, “cosa que no ocurre nunca”. Una vecina que se puso en contacto con el pazo de Raxoi para denunciar estos hechos, explica que a pesar de sus repetidos requerimientos por el momento no ha percibido una mejoría en la limpieza del barrio. “No querría pensar que se trata de una discriminación”, señala, a la vez que indica que la acumulación de suciedad no se debe a desconocimiento por parte de la administración local, puesto ella mima se puso en contacto varias veces con el Concello para comunicárselo. ECG